Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Казани составляет 25 тысяч рублей

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Казани составляет 25 145 рублей, подсчитало «Реальное время» на основе 150 объявлений «Авито». Диапазон цен во взятых объявлениях варьируется от 13 000 до 60 000 рублей в месяц. Медианное значение стоимости аренды квартиры за месяц в Казани составило 23 500 рублей.

В наиболее дешевом варианте предлагается квартира, площадью в 30 квадратных метров на улице Солидарности в Дербышках. В качестве преимуществ жизни в том районе в объявлении указано, что рядом с домом располагаются «сквер, магазины, детский сад, школа, аптека, остановка общественного транспорта». По представленным фотографиям, в квартире находятся только бытовая техника.

В самом дорогом варианте за 60 000 рублей площадь квартиры оказывается уже в два раза больше — 61 «квадрат». Помещение расположено на улице Меридианной в Ново-Савиновском районе Казани. Квартира полностью укомплектована мебелью.

При изучении предложений попадались и квартиры за 200 000 рублей (в подсчете не учитывались) возле Кремлевской набережной. Как и в предыдущем варианте, помещение полностью оборудовано мебелью.

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Артем Гафаров