В Казани по ДНК нашли подозреваемого в поджогах релейных шкафов на железной дороге

Фото: Плотникова Ирина

Сегодня на брифинге в МВД Татарстана рассказали о помощи экспертов в раскрытии диверсии на участке железной дороги в казанском поселке Дербышки. Оперативным путем установить личность подозреваемого не удалось, но его выдала ДНК, передает журналист «Реального времени».



На брифинге начальник экспертно-криминалистического центра МВД республики Анас Мухаметзянов напомнил, что в мае 2023-го в Казани был совершен поджог четырех релейных шкафов, обеспечивающих работу железной дороги на участках между станциями «Дербышки» и «804-й км». Обошлось без пострадавших, но в движении поездов была задержка.

Эксперты изъяли на месте многочисленные следы преступления, включая некий предмет, на котором выявили биослед предполагаемого преступника. Установить его личность сразу не удалось — совпадений в федеральной геномной базе не оказалось. Однако в июле эту базу пополнили образцы ДНК казанца, на которого вышли сотрудники регионального УФСБ и центра по противодействию экстремизму МВД по РТ. Парень готовил теракт на территории Казанского танкового училища.

«Нам принесли его слюну, и было выявлено совпадение», — проинформировал журналистов Мухаметзянов.

Речь, напомним, идет о Сергее Новикове, арестованном в Казани в конце июля прошлого года. На избрании меры пресечения озвучивалась версия СК: Новиков и неустановленные лица с 25 апреля 2023 года участвовали в деятельности украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России», деятельность которого запрещена в РФ решением суда.

Во время допросов обвиняемый признался — планировал устроить поджоги на территории парка боевых машин на полигоне танкового училища — рядом с полигоном силовики обнаружили тайник с 17 коктейлями Молотова. При обысках у самого фигуранта изъяли квадрокоптер и элементы для создания взрывных устройств.