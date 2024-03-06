Банки выдали татарстанскому бизнесу кредитов на 1,4 трлн рублей

В 2023 году банки Татарстана выдали кредитов предприятиям на 1,39 трлн рублей. В том числе малому и среднему бизнесу предоставили займов на 478,3 млрд рублей, что на 24,7% больше, чем в 2022 году. А крупным предприятиям выдали кредитов на 920,6 млрд рублей — это на 37% больше, чем за предыдущий год.

Об этом «Реальному времени» сообщили в Нацбанке Татарстана. Там же уточнили, что размер кредитного портфеля малого и среднего бизнеса в республике достиг 304,1 млрд рублей на 1 января 2024 года. Это на 20,6% больше, чем годом ранее. А кредитный портфель крупных предприятий составил 664,4 млрд рублей, увеличившись за год на 42,8%.

— В течение 2023 года кредитный портфель корпоративных клиентов МСП «Росбанка» в Республике Татарстан демонстрировал уверенный рост. За год портфель вырос более чем в 2 раза, превысив темпы роста за 2022 год, — сообщил директор по работе с корпоративными клиентами «Росбанка» в Татарстане Сергей Панковец.

Он отметил, что росту кредитного портфеля способствовали увеличение потребности в кредитовании у действующих клиентов «Росбанка», а также активное расширение клиентской базы банка в регионе. Кроме того, на потребность бизнеса в кредитах влияли общая рыночная ситуация, курсы валют и динамика бюджетных расходов



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Артем Гафаров, Юлия Гараева