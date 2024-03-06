За аренду самой дорогой «однушки» в Альметьевске просят 30 тысяч рублей в месяц

Среди четырех крупнейших городов Татарстана — Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска — в последнем оказалась самая низкая средняя цена на аренду однокомнатной квартиры. Она составляет 17 628 рублей, а медианный показатель — 17 000, подсчитало «Реальное время» на основе объявлений, размещенных на «Авито».

За самую высокую цену в 30 тысяч рублей можно на месяц арендовать квартиру в 56 «квадратов» на проспекте Строителей. Коммунальные платежи уже включены в стоимость. Квартира с балконом оборудована всей необходимой для проживания мебелью.

Самый дешевый вариант за 13 тысяч рублей представляет из себя квартиру в 38 «квадратов» на последнем пятом этаже дома по проспекту Габдуллы Тукая. Платежи по ЖКУ также включены в стоимость. Квартира оборудована всей необходимой мебелью.

Цена аренды по нижней планке в Альметьевске оказалась равна самому дешевому предложению в Казани. Там за 13 тысяч рублей предлагают «однушку» в Дербышках, но из обстановки — только бытовая техника. Средняя же стоимость аренды квартиры в Казани — 25 тысяч рублей.

Во втором по количеству населения городе в Татарстане, Набережных Челнах, средняя стоимость месячной аренды составляет 21,8 тысячи рублей. Цены на «Авито» варьируются в диапазоне от 10 до 50 тысяч.

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Артем Гафаров, Олег Исаков