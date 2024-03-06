В Казани прошли учения по ликвидации ландшафтных пожаров

Сегодня в рамках заключительного этапа Всероссийских командно-штабных учений специалисты Казанского пожарно-спасательного гарнизона, лесники, медики, полицейские, транспортники и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Татарстан отработали практические действия по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами.

По легенде учений в Авиастроительном районе Казани возник ландшафтный пожар, который угрожал санаторию «Крутушка» и одноименному жилмассиву. Первыми на тушение прибыли сотрудники ГБУ «Лесопожарный центр» Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан. Им на помощь выдвинулись пожарные и силы аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Татарстану. Также к ликвидации возгорания был привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством.

Задачи, поставленные в ходе учений с 5 по 6 марта, выполнены в полном объеме.

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Нафиса Миннехузина