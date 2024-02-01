Итоги дня: Путин открыл вуз в Альметьевске, судьба Вознесенского тракта, дело о спонсорстве ИГИЛ*
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 1 февраля:
- Владимир Путин по видеосвязи открыл корпус Высшей школы нефти в Альметьевске. «Университет, в котором вы учитесь, является одним из самых передовых вузов страны», — сказал он во время мероприятия.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов, выступая на итоговой коллегии Минтранса Татарстана, заявил, что второй участок Вознесенского тракта в Казани будет платным. Трасса является частно-государственным проектом, добавил он.
- Также Минниханов передал в муниципалитеты республики партию автобусов. Как уточнили в Минтрансе, 40 машин получили Нижнекамск, Зеленодольск, Альметьевск, Елабуга, Бавлы, Лениногорск, Нурлат, Заинск, Мензелинск и Бугульма.
1/21
- В свою очередь уполномоченный по правам человека Татарстана Сария Сабурская сообщила, что каждое второе обращение в систему «Народный контроль» от казанцев — это жалоба на неудовлетворительное содержание и ремонт дорог. По ее словам, только за прошлый год граждане отправили 15 тысяч уведомлений.
- Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов рассказал, что сеть федеральных дорог первой категории по территории республики увеличится на 491 км за счет реализации новых проектов. Прирост обеспечивается за счет реализации М-12 «Восток» (141 км) и участка М-7 в обход Набережных Челнов, отметил он.
- Кроме того, Ханифов сообщил, что в Татарстане отремонтировали 409 км дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Общая стоимость работ составила 248,7 млрд рублей. Детали — в материале «Реального времени».
- На пленарном заседании Госдума приняла обращение к Конгрессу США в связи со сбитым российским самолетом Ил-76, а в Следственном комитете России заявили, что его сбили зенитной управляемой ракетой MIM-104A комплекса Patriot. Также в результате экспертизы были идентифицированы все погибшие.
- До 22 марта в СИЗО Советский райсуд Казани отправил директора частной охранной организации, тренера по армейскому рукопашному бою и отца троих детей Тарлана Халилова за сбор финансовой помощи в адрес ИГИЛ*.
- Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена «За доблестный труд». Получить новую государственную награду граждане смогут за заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны.
- В третьем окончательном чтении Госдума приняла законопроект о запрете «наливаек» в жилых дома. Напомним, у субъектов России уже есть право ограничивать продажу крепкой алкогольной продукции.
- Министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что ведомство ведет расследование по факту сбоя работы доменной зоны.ru, который произошел 30 января.
- Кроме того, он рассказал, что министерство планирует внедрить технологию ChatGPT для консультирования граждан на портале «Госуслуги» в 2024 году.
- Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в январе этого года равен 52,4 пункта. Это самое низкое за последние шесть месяцев значение. В то же время оно остается на положительной территории.
- Международные резервы России по состоянию на 26 января составили 587,8 миллиарда рублей. За неделю резервы увеличились на 1,1 миллиарда рублей.
- В Казани снесут шесть зданий вокруг Московского рынка, в том числе кафе «Огни Баку», торговый комплекс «Доминанта» и ресторан KFC. Вместо этого на улице Декабристов построят парк культуры и отдыха.
- Также в столице Татарстана планируется открыть производство по розливу соков. Для строительства будет использоваться участок площадью 3855 кв. м, расположенный на улице Родины в Советском районе города.
- Казани в здании Следкома был освобожден автор телеграм-канала «Мулла из-за угла» Расул Тавдиряков, двое суток находившийся под стражей. Следователи оставили за Тавдиряковым статус подозреваемого в деле о содействии террористической деятельности. Однако ходатайствовать о его аресте перед судом не стали.
Ключевые события 708-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили семь атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны. Украинские войска потерял свыше 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
- На Краснолиманском направлении действия подразделений группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества. Потери украинских войск составили более 290 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США.
- На Донецком направлении в результате действий подразделений «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Курдюмовка. Украинские войска потеряли свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили две атаки и нанесли поражение формированиям теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Урожайное и Приютное. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк, два бронетранспортера и два автомобиля.
- На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака и нанесено поражение живой ВСУ в районах населенных пунктов Луговское, Работино, Жеребянки и Малая Токмачка. Украинские войска потеряли до 50 военнослужащих и три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30.
- На Херсонском направлении в результате действий подразделений группировки войск «Днепр» потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три танка, два бронетранспортера, два автомобиля, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 580 беспилотных летательных аппаратов, 457 зенитных ракетных комплексов, 14 877 танков и других боевых бронированных машин, 1 214 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 931 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18 124 единицы автомобильной техники.
* запрещенная в РФ международная террористическая организация
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым