Минцифры расследует инцидент со сбоем работы доменной зоны .ru
Минцифры России ведет расследование по факту сбоя работы доменной зоны .ru, которое произошло 30 января. Об этом сообщил министр цифрового развития страны Максут Шадаев на форуме Digital Almaty 2024.
— Минцифры ведет разбирательство, — приводит его слова ТАСС.
Напомним, 30 января в Рунете произошел один из самых масштабных сбоев за последние месяцы. Перебои наблюдались у большинства российских операторов, не было доступа к сотням сайтов. Они не открывались не только в России, но и в других странах. К вечеру доступ к сайтам с доменом .ru начал восстанавливаться. Проблема связана с расширениями протокола DNS — DNSSEC, позволяющего минимизировать атаки, связанные с подменой IP-адреса.
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