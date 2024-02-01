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Минцифры расследует инцидент со сбоем работы доменной зоны .ru

09:24, 01.02.2024

Минцифры России ведет расследование по факту сбоя работы доменной зоны .ru, которое произошло 30 января. Об этом сообщил министр цифрового развития страны Максут Шадаев на форуме Digital Almaty 2024.

— Минцифры ведет разбирательство, — приводит его слова ТАСС.

Напомним, 30 января в Рунете произошел один из самых масштабных сбоев за последние месяцы. Перебои наблюдались у большинства российских операторов, не было доступа к сотням сайтов. Они не открывались не только в России, но и в других странах. К вечеру доступ к сайтам с доменом .ru начал восстанавливаться. Проблема связана с расширениями протокола DNS — DNSSEC, позволяющего минимизировать атаки, связанные с подменой IP-адреса.

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Галия Гарифуллина
ОбществоВласть
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