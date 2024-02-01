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Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в январе 2024 года снизился

09:41, 01.02.2024

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в январе этого года равен 52,4 пункта. В декабре он составлял 54,6 пункта, следует из исследований S&P Global.

Это самое низкое за последние шесть месяцев значение. В то же время оно остается на положительной территории.

Отметим, что показатель выше 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности. Если индекс опускается ниже этого уровня, это говорит о ее снижении.

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Галия Гарифуллина
Экономика
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