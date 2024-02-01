В СК заявили, что Ил-76 под Белгородом сбили из комплекса Patriot

В Следственном комитете России заявили, что самолет Ил-76 под Белгородом сбили зенитной управляемой ракетой MIM-104A комплекса Patriot. Она была разработана корпорациями Raytheon и Hughes и произведена в Raytheon, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, удалось установить, что воздушное судно было атаковано двумя ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области Украины.

Уточняется, что на расстоянии 1,8 км северо-восточнее и 4,8 км юго-восточнее от предполагаемого места атаки самолета специалисты нашли 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет.

На элементах были обнаружены маркировочные обозначения: ASSY 11455748, SN740179, ASSY 11461343, SN740206, ASSY 11461865, SN740207, Raytheon, Confidential classified by Patriot Security Classification guide dated: 9/22/83 addenda dated 11/28/83 8/8/84 contract No/DAAH01-86C-A018, а также 18876 ASSY, Martin Marieta и 10253043-39 02 S/N 80025.

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Галия Гарифуллина