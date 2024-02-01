Владимир Путин открыл корпус Высшей школы нефти в Альметьевске

Фото: скриншот realnoevremya.ru

Владимир Путин по видеосвязи открыл корпус Высшей школы нефти в Альметьевске.

Сегодня проходит открытие объектов современных кампусов в субъектах страны, корпус Высшей школы нефти в городе Альметьевск также стал одним из объектов, которые открываются сегодня.

-Это хороший пример кадрового интеллектуального роста страны, — сказал он перед началом видео-конференции, — Университет в котором вы учитесь, является одним из самых передовых вузов страны, — обратился Владимир Путин к студенту «АГНИ».

-Сегодня в Альметьевске мы открываем уникальный объект научно-исследовательский и учебный центр «Высшая школа нефти» уже сейчас здесь на одной площадке объединена вузовская и отраслевая наука, практико-ориентированное обучение и реальное производство, — сказал Александр Дьяконов, а также он пригласил Владимира Путина посетить «Высшую школу нефти» в Альметьевске.

Альметьевск — это нефтяная столица Татарстана. В городе находится штаб-квартира «ТатНефть», а также развивается образовательный процесс в сфере нефтехимии.



В Татарстане за 2023 год добыли почти 37 млн тонн нефти. В частности, с января по сентябрь прошлого года в республике добыли 26,4 млн тонн. Из них 5,3 млн тонн пришлось на малые нефтяные компании. Напомним, по итогам 2022-го на территории региона было добыто 35,7 млн тонн нефти, а переработано — 22 млн тонн нефтесырья.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина