«Трое моих воспитанников погибли на СВО»: в Казани по делу о спонсировании ИГИЛ* арестовали тренера-мецената

Фото: https://realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

До 22 марта в СИЗО отправил сегодня Советский райсуд Казани директора частной охранной организации, тренера по армейскому рукопашному бою и отца троих детей Тарлана Халилова. На заседании прозвучало — этот подозреваемый в содействии ИГИЛ* имеет квартиру в Турции, а показания против него дают два засекреченных свидетеля, передает с места журналист «Реального времени».



О заключении Халилова под стражу ходатайствовал старший следователь первого отдела Следкома по РТ Айрат Гатиятуллин. Он сообщил суду: в ходе предварительного следствия было установлено, что с 19 по 27 декабря 2021 года в Татарстане в целях финансирования террористической деятельности осуществлялся сбор денежных средств на банковскую карту и в последующем эти средства были переданы на нужды международной террористической организации ИГИЛ*. Речь идет о сумме не менее 144 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По словам следователя, есть данные о причастности к этой деятельности Халилова и с учетом особой тяжести преступления против общественной безопасности ему грозит до 20 лет лишения свободы. По мнению Гатиятуллина, Халилов может создать помехи следствию, в том числе оказать воздействие на свидетелей. «У него в собственности есть квартира в городе Мерсин, Республика Турция, где он может скрыться», — подчеркнул представитель СК.



Ходатайство поддержал помощник прокурора Советского района Казани Руслан Кузюров. В оглашенных судом материалах прозвучала информация о том, что сам Халилов на допросе отрицал какую-либо причастность к переводам террористам и давал показания о своем участии в благотворительной деятельности. В то же время были процитированы показания двух засекреченных свидетелей — якобы подозреваемый призывал к государственному перевороту, поддерживал на словах боевиков международной террористической организации и говорил о необходимости их финансовой поддержки.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По ходатайству адвоката Ленара Зарипова, к материалам дела приобщили свидетельства о рождении детей Халилова: старшему — 10 лет, младшему — 3 месяца. Он вместе с матерью ожидал решения за дверями судебного зала. Также были приобщены многочисленные грамоты и благодарности — за участие самого Халилова в спортивных турнирах и подготовку спортсменов российского уровня, а также за оказание благотворительной помощи.

На заседании подозреваемый заявил, что не согласен с претензиями силовиков в свой адрес. «Не может быть в одном человеке одновременно и патриот России, и финансист ИГИЛ*. За меня могут прийти 100 человек и рассказать, что я провел десятки турниров памяти Героев России. Я сотрудничаю с военной организацией рукопашного боя. Среди моих воспитанников — трое погибших на СВО, один ушел туда по мобилизации, двое — добровольцами», — сообщил Тарлан Халилов.

Задержанный отметил, что занимается развитием спорта в республике, а с 2021-го является членом сборной страны по рукопашному бою. «О чем там идет речь — такого быть не может», — прокомментировал он показания засекреченных лиц.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Адвокат подозреваемого сообщил, что в указанных показаниях речь идет лишь о неких призывах, но не о конкретных фактах финансирования. Он также заявил, что следствием нарушена основополагающая норма закона — право на защиту. По словам Ленара Зарипова, при проведении допроса следователь не представил выписку о движении денежных средств по счету Халилова, хотя сам Халилов был готов прокомментировать каждый платеж. Точно так же, заметил защитник, при проведении допроса главному лицу расследования не дали возможность пояснить данные о переписке в мессенджере. Зарипов просил отказать в ходатайстве СК либо в крайнем случае избрать домашний арест, указывая, что его клиент является главой семьи из пяти человек, включая трех малолетних детей.

Одним из доводов в пользу отказа в аресте стала благотворительная деятельность Халилова, которой он занимается не менее 7 лет. Этот аргумент следователь парировал фразой: «Под видом благотворительного фонда и собирались денежные средства, а потом отправлялись в такие страны, как Турция, Афганистан и Сирия». Халилов возражал, указывая, что во время землетрясения в Турции лично присутствовал на месте трагедии, поскольку ему доверили сопровождать спецборт из Татарстана. Также он отмечал — все денежные переводы официально зарегистрированы между юридическими лицами разных государств. На что представитель СК возразил — была передача и наличных денежных средств.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По данным источников «Реального времени», оставшаяся за рамками сегодняшнего заседания переписка тренера-мецената и директора охранной структуры содержит общение с хорошо известными силовикам персонами — проповедниками радикального ислама Абдуллахом Костекским и Абу Умаром Саситлинским, которым предъявлены заочные обвинения по делам о терроризме.

В свою очередь супруга Тарлана Халилова называет версию силовиков и показания неких лиц далекими от реальности фантазиями.

Заметим, мусульманского блогера Расула Тавдирякова в суд сегодня так и не привезли. По данным источников «Реального времени», по истечении 48 часов с момента задержания он будет освобожден, но сохранит статус подозреваемого. Якобы у силовиков есть основания полагать, что он причастен к сбору средств и переправке неких наличных сумм за границу. Сам блогер и благотворитель эти подозрения отрицает.

* запрещенная в РФ международная террористическая организация