Международные резервы за неделю выросли на 1,1 миллиарда долларов

Международные резервы России по состоянию на 26 января составили 587,8 миллиарда рублей, сообщает Банк России.

За неделю резервы увеличились на 1,1 миллиарда рублей.



Международные резервы — это ликвидные активы, которые находятся в распоряжении Центробанка и правительства России. Они состоят из иностранной валюты, монетарного золота, СДР и других резервных активов.

По состоянию на 1 января резервы достигли 598,592 млрд долларов. По сравнению с уровнем на 1 декабря они выросли на 1,05%.

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Маргарита Головатенко