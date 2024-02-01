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Международные резервы за неделю выросли на 1,1 миллиарда долларов

16:38, 01.02.2024

Международные резервы России по состоянию на 26 января составили 587,8 миллиарда рублей, сообщает Банк России.

За неделю резервы увеличились на 1,1 миллиарда рублей.

Международные резервы — это ликвидные активы, которые находятся в распоряжении Центробанка и правительства России. Они состоят из иностранной валюты, монетарного золота, СДР и других резервных активов.

По состоянию на 1 января резервы достигли 598,592 млрд долларов. По сравнению с уровнем на 1 декабря они выросли на 1,05%.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансы
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