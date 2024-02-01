Каждое второе обращение казанцев в «Народный контроль» связано с неудовлетворительным содержанием дорог

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Каждое второе обращение в систему «Народный контроль» от казанцев — это жалоба на неудовлетворительное содержание и ремонт дорог. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татарстана Сария Сабурская на коллегии Минтранса республики.

По ее словам, только за прошлый год граждане отправили 15 тысяч уведомлений. Другой болевой точкой является работа общественного транспорта, казанцы снова в лидерах, отправив свыше тысячи жалоб, добавила Сабурская.



— Самой обсуждаемой оказалась жалоба жителей деревни Зимняя Горка Лаишевского района, которая собрала 251 отзыв в поддержку в системе «Народный контроль». Еще в августе прошлого года граждане попросили установить уличное освещение вдоль улицы Шоссейной. В ответ руководство ГКУ «Главтатдортранс» пообещало им установить светофор в срок до 31 октября 2025 года, — рассказала она, отметив, что местные жители возмутились установкой светофора вместо необходимого освещения.



Напомним, жители казанского жилого массива Левченко также просят расчистить от снега ведущую в поселок дорогу. Как рассказали «Реальному времени» взволнованные граждане, ежедневно по этому маршруту перемещается большое количество фур.

Из-за того, что практически единственная дорога в поселок оказалась завалена выпавшими осадками, поставщики уже несколько дней не могут доставить продукты в магазины.

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Луиза Игнатьева