Вознесенский тракт в Казани станет платным

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вознесенский тракт в Казани будет платным после завершения второго этапа строительства, сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговой коллегии Минтранса республики.

— Большая работа идет по Казани. Особенно две вылетные трассы — это Вознесенское шоссе-2 и Горьковское шоссе. Сто процентов Вознесенскую трассу надо завершить, это тоже частно-государственный проект. Это будет платная дорога, — заявил татарстанский лидер.

Напомним, Вознесенский тракт в Казани будет достраиваться на условиях ГЧП-партнерства. Основными претендентами на «вознесенскую» концессию являются крупные федеральные банки — ГК «Дом.РФ» и «Газпромбанк», а власти республики собираются войти в ГЧП с федеральным капитальным грантом в 9-10 млрд рублей и собственным капиталом, покрывающим в совокупности 2/3 необходимого бюджета достройки.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина