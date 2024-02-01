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В Казани на улице Декабристов планируют построить парк

10:20, 01.02.2024

В Казани снесут шесть зданий вокруг Московского рынка. Вместо этого на улице Декабристов построят парк культуры и отдыха, сказано в новом выпуске сборника документов и правовых актов исполкома города.

В число зданий, которые будут снесены, входят кафе«Огни Баку», торговый комплекс «Доминанта», ресторан KFC на улице Декабристов, а также павильоны.

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Галия Гарифуллина
Татарстан
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