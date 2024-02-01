Минниханов о коллапсе общественного транспорта: «40 минут автобус ждут — это же вообще безобразие!»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Никаких (новых) дорог в Казани не хватит, если не наладить движение общественного транспорта. Посмотрите, в каждой машине по трассе едет один, ну максимум два человека», — горячо убеждал Рустам Минниханов руководство Минтранса повернуться лицом к развитию самого массового и доступного способа передвижения. Критический спич прозвучал из-за снежного коллапса, который на несколько дней парализовал не только автомобильное движение в Казани. Между тем в дорожное строительство республики «закачали» беспрецедентные 250 млрд рублей, но чаще в обход Казани. Вылетные трассы республика предлагает строить на условиях ГЧП, а значит, въезд-выезд в столицу вскоре станет платным.

Татарстан прирастет 481 км дорог первой категории

2023 год стал рекордным по масштабу дорожного строительства в Татарстане, заявил на годовой коллегии глава Министерства транспорта и дорожного строительства Фарит Ханифов. Почти 230 млрд рублей, привлеченных из бюджета РФ, было направлено только на строительство федеральных дорог, проходящих по территории Татарстана.

Он выделил пять наиболее значимых проектов. Это участок трассы М-12 «Восток» протяженностью 142 км, продолжающееся строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов М-7 протяженностью 81,5 км (включает четырехполосную автодорогу, 10 мостов, пять транспортных развязок), подход от Набережных Челнов к Башкортостану протяженностью 107 км, строится платная скоростная магистраль Алексеевское — Альметьевск протяженностью 145 км. И наконец, в прошлом году начали строительство трассы «Большой Зеленодольск» протяженностью 6,6 км.

Наиболее крупными заказчиками-распорядителями выступили ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» — 56,7 млрд рублей, ГК «Автодор» — 93,3 млрд рублей, «Главтатдортранс» — 59,9 млрд рублей, «Автострада» — 1,3 млрд рублей, АО «Татдортрансинвест» — 430 млн рублей (то есть такие средства были освоены в 2023 году).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Крайний срок завершения всех заявленных проектов — конец 2024 года, сообщил глава Минтранса РТ. Есть быть точным, то к концу года откроют движение на магистрали Алексеевское — Альметьевск, которая достраивается на условиях концессии. Федеральный грант для достройки составил 37 млрд рублей. Но из-за того, что федеральные ресурсы направляются в новые присоединенные регионы, есть опасения остановки. Однако замминистра транспорта РФ Василий Десятков заверил, что деньги будут найдены и сдача должна пойти в назначенные сроки. Более того, республика ведет переговоры с федеральными властями по ремонту прилегающих дорог по М-5 и М-7. Кроме того, в будущем году дорожные подрядчики обещают ввести в эксплуатацию трассу «Большой Зеленодольск».

В результате в республике появится дополнительно 481 км дорог первой категории, с гордостью сообщил Фарит Ханифов. Досталось денег и на ремонт — около 400 км дорог подверглись модернизации.

Прилетело на 1 млн пассажиров больше

Динамичными темпами развиваются пассажирские перевозки. Но самый большой рост произошел в воздушных перевозках, отметил Фарит Ханифов. За прошлый год международный аэропорт Казани обслужил почти на 1 млн пассажиров больше, становясь авиационным хабом в ПФО. В настоящее время принято решение о строительстве нового терминала для приема сразу 33 широкофюзеляжных самолетов.

В общественном транспорте перевозки выросли всего на 5%, констатировал Ханифов. Дальнейшего роста, по его словам, предполагается достичь за счет новых закупок. Пока законтрактована поставка 119 автобусов в рамках специального казначейского кредита на 1,39 млрд рублей, выделенного Минфином РФ на обновление общественного транспорта. В этом году Минтранс РТ надеется заключить лизинговый контракт с ГТЛК на поставку 297 автобусов. Но твердой гарантии не прозвучало. В качестве запасного варианта Фарит Ханифов предлагает заняться ремонтом контактной сети трамваев и самой подвижной техники. Оказывается, стоимость трамваев выросла до 90 млн рублей и не каждый город может позволить себе их покупку. Для сохранения автобусных перевозок в сельской местности министр предложил увеличить субсидии — сейчас им выделяется всего 206 млн рублей, тогда как городам — 1,9 млрд рублей, уточнил он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В «Народный контроль» жалуются на плохое содержание дорог, но только строительством новых дорог проблему транспортного обеспечения населения не решить, парировала уполномоченный по правам человека Сария Сабурская. В короткой речи она привела печальную статистику жалоб граждан на плохое содержание дорог и движение общественного транспорта. За год в систему «Народный контроль» поступило свыше 32 тысяч уведомлений, и большая часть — от недовольных казанцев. По словам Сарии Сабурской, за прошлый год они отправили 15 тысяч уведомлений — жалоб на неудовлетворительные дороги, свыше тысячи — на работу общественного транспорта.

Минниханов приказал оживить общественный транспорт

«Очень много жалоб, недовольства, ну это и правильно, — согласился Минниханов. — Оправдываться здесь не стоит». По его словам, власти оказались не готовы к борьбе со снегопадом и причина тому — слабая организация работы. «Фарит Мударисович, общественным транспортом вы практически плохо занимаетесь, — заметил Минниханов. — Все любят строить дороги, там и видно, что сделано. А здесь ничего не видно, кроме проблем». Он поручил усилить работу по налаживанию ритмичного движения с каждым конкретным муниципалитетом.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«40 минут автобуса ждут — это же вообще безобразие! — негодовал глава республики. — Я считаю, что в работе министерства самый большой провал — по общественному транспорту. Отдельно эти вопросы рассмотрите — отдельно по каждому району, по каждому городу. Купили автобусы и думали, что все это мы разрешили — это далеко не так», — подчеркнул Минниханов.

Глава республики убежден, сколько бы ни строили новых дорог, без ритмичной работы общественного транспорта не обойтись. «Никаких [новых] дорог в Казани не хватит, если не наладить движение общественного транспорта. Посмотрите, в каждой машине по трассе едет один, ну максимум два человека», — заметил он, указав, что единственный способ свободного движения на дорогах — пересесть на общественный транспорт.