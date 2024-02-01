Раис Татарстана передал в муниципалитеты республики 40 автобусов

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов передал в муниципалитеты республики партию автобусов. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

— 40 машин уже отправились в рейс, еще 79 передадим в течение месяца, — говорится в публикации.

Как уточнили в Миндортрансе Татарстана, автобусы получили Нижнекамск, Зеленодольск, Альметьевск, Елабуга, Бавлы, Лениногорск, Нурлат, Заинск, Мензелинск и Бугульма.

Глава республики отметил, что обновление общественного транспорта проходит ежегодно благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и поддержке президента России Владимира Путина.

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Галия Гарифуллина