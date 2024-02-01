В Казани освободили блогера Расула Тавдирякова

Несколько минут назад в Казани в здании Следкома был освобожден автор телеграм-канала «Мулла из-за угла» Расул Тавдиряков, двое суток находившийся под стражей. Об этом «Реальному времени» сообщил его адвокат Руслан Нагиев.



Следователи оставили за Тавдиряковым статус подозреваемого в деле о содействии террористической деятельности, однако ходатайствовать о его аресте перед судом не стали. По данным источников «Реального времени», сегодня из полицейского изолятора под подписку о невыезде выпустили еще одного фигуранта данного дела.

При выходе из здания СК подозреваемый и адвокат записали небольшое обращение.

«Всем спасибо, кто переживал, кто сочувствовал, кто был со мной. Ну бывают в жизни небольшие неприятности, чтобы жизнь медом не казалась. Всем большой рахмат, большое спасибо адвокатам, что хорошо сработали, спасибо СМИ. До меня там слухи доходили — пишут про тебя, хорошую характеристику дают. Так что все нормально, не переживаем, работаем дальше. Алга! Салам алейкум», — высказался Тавдиряков.

В свою очередь адвокат Нагиев поблагодарил следователей за объективное расследование и справедливое решение об освобождении своего клиента и опубликовал это обращение в своем телеграм-канале.

Третий подозреваемый — директор и владелец частной охранной компании, тренер по рукопашному бою Тарлан Халилов сегодня сменил полицейский изолятор на СИЗО — по решению суда он взят под стражу до 22 марта. На заседании Халилов отрицал какую-либо причастность к террористам, заявлял об участии в благотворительной деятельности. В свою очередь следователь высказал мнение, что благотворительность была ширмой, а средства направлялись в Турцию, Афганистан и Сирию для поддержки международной террористической организации, запрещенной в России.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».