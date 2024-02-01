Сеть федеральных дорог первой категории в Татарстане увеличится на 491 км

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сеть федеральных дорог первой (высшей) категории по территории Татарстана увеличится на 491 км за счет реализации новых проектов. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на коллегии ведомства.

Прирост обеспечивается за счет реализации М-12 «Восток» (141 км) и участка М-7 в обход Набережных Челнов. Объем дорожно-строительных работ достиг пика в 248,8 млрд рублей.

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Луиза Игнатьева