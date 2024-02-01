Госдума приняла закон о запрете «наливаек» в жилых домах

В третьем, окончательном чтении Госдума приняла законопроект о запрете «наливаек» в жилых дома. Об этом написал председатель ГД Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

— Сегодня принят закон, регионы смогут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, — сообщил он.

Володин добавил, что у субъектов России уже есть право ограничивать продажу крепкой алкогольной продукции. По его словам, теперь «у региональных властей будут все возможности навести порядок в этой сфере».

В начале ноября Минфин России подготовил проект отрицательного отзыва правительства на законопроект о запрете продажи алкоголя в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов. В ведомстве объяснили, что такой законопроект создаст административный барьер для бизнесменов, а собрание жильцов, получив право принимать подобные решения, может начать этим злоупотреблять. При этом регионы могут защищать общественный порядок в рамках закона «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ».

В декабре законопроект был принят в первом чтении, вчера прошел второе.



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Галия Гарифуллина