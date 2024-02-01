Технологию ChatGPT внедрят на «Госуслугах» в 2024 году

Министерство цифрового развития России планирует внедрить технологию ChatGPT для консультирования граждан на портале «Госуслуги» в 2024 году. Об этом стало известно из заявления министра цифрового развития России Максута Шадаева, которое он сделал на цифровом форуме Шанхайской организации сотрудничества в рамках форума Digital Almaty 2024.

— Государственные услуги будут оказываться онлайн. Это означает, что в момент обращения будет выдаваться результат. При этом мы считаем, что нужно развивать проактивные услуги, которые могут оказываться без обращения, а все консультации должен выполнять ChatGPT, заполняя за человеком необходимые заявления, — цитирует министра ТАСС.



В презентации, представленной Шадаевым, отмечалось, что на данный момент «Робот Макс» — цифровой ассистент «Госуслуг» — обработал более 450 миллионов запросов.

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Галия Гарифуллина