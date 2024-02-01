СК идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76

В результате экспертизы были идентифицированы все погибшие при падении Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел шести членам экипажа, трем сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении самолета в результате атаки Вооруженных сил Украины 24 января 2024 года, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что у задержанных украинских военнослужащих обязательно берут биологический материл для установления генетического профиля. Соответственно, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех военнопленных ВСУ, находившихся на борту самолета.

Отмечается, что всего в районе места крушения обнаружили более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы.

Напомним, сегодня в Следственном комитете России заявили, что самолет Ил-76 под Белгородом сбили зенитной управляемой ракетой MIM-104A комплекса Patriot. Она была разработана корпорациями Raytheon и Hughes и произведена в Raytheon.

24 января Украина с помощью зенитного ракетного комплекса сбила российский самолет Ил-76 в Белгородской области. На его борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Никто не выжил. Солдат ВСУ должны были обменять на российских бойцов в пункте пропуска Колотиловка во второй половине дня. Разбившимся самолетом управлял экипаж из Оренбургской области.



Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать призыв России к международному расследованию инцидента со сбитым самолетом Ил-76. Он добавил, что у ООН нет независимой информации о том, что произошло в момент крушения.



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Галия Гарифуллина