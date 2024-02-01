Владимир Путин учредил орден «За доблестный труд»
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена «За доблестный труд». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
— Учредить орден «За доблестный труд», — сказано в нем.
В указе говорится, что получить новую государственную награду граждане России смогут за заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны. Также орден могут вручить за высокопроизводительный труд, способствующий повышению конкурентоспособности российской экономики, и заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития страны.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым