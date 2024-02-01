Госдума приняла проект обращения к Конгрессу США из-за атаки на Ил-76

На пленарном заседании Госдума приняла обращение к Конгрессу США в связи со сбитым российским самолетом Ил-76. Решение депутатов было единогласным.

— Поражение самолета осуществлено военными формированиями Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства. Атака на самолет была преднамеренным и осознанным убийством, так как обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной был согласован, в том числе был согласован маршрут их доставки, — говорится в обращении.

Напомним, сегодня в Следственном комитете России заявили, что самолет Ил-76 под Белгородом сбили зенитной управляемой ракетой MIM-104A комплекса Patriot. Она была разработана корпорациями Raytheon и Hughes и произведена в Raytheon.

24 января Украина с помощью зенитного ракетного комплекса сбила российский самолет Ил-76 в Белгородской области. На его борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Никто не выжил. Солдат ВСУ должны были обменять на российских бойцов в пункте пропуска Колотиловка во второй половине дня. Разбившимся самолетом управлял экипаж из Оренбургской области.



Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать призыв России к международному расследованию инцидента со сбитым самолетом Ил-76. Он добавил, что у ООН нет независимой информации о том, что произошло в момент крушения.



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Галия Гарифуллина