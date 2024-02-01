В Казани появится производство по розливу соков

Производство по розливу соков планируется открыть на улице Родины. Соответствующий проект межевания территории опубликован в сборнике документов и правовых актов исполкома Казани.

Участок площадью 3855 кв. м, расположенный на улице Родины в Советском районе города, отдадут «под здания для размещения помещений под производство по разливу соков».

Еще один участок, площадь которого составляет 10050 кв. м, планируют отдать «под производственные здания и сооружения». Их предназначение в сборнике не утоняется.

На сформированных участках должен быть обеспечен беспрепятственный доступ для прокладки новых инженерных коммуникаций, а также ремонта и обслуживания существующих. Работы будут вести по согласованию с собственником земли.

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Галия Гарифуллина