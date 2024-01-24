Итоги дня: сбитый Ил-76 с пленными, новая техника для медиков и пожарных, оправдание экс-ректора КХТИ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 24 января:
- Украина с помощью зенитного ракетного комплекса сбила российский самолет Ил-76 в Белгородской области. На его борту находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Никто не выжил. Солдат ВСУ должны были обменять на российских бойцов в пункте пропуска Колотиловка во второй половине дня.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил 24 единицы техники 19 медучреждениям республики. Речь идет о 22 автомобилях скорой медицинской помощи (Атлант — 6 единиц, Газель Некст — 14 единиц и УАЗ — 2 единиц) и два мобильных комплекса (микроавтобус марки «Газель Некст» и ПАЗ). Также сегодня татарстанский лидер посетил новый медицинский центр «Клиника Нуриевых» в Казани. В инвестиционный проект одноименная группа компаний вложила более 237 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Новую технику получило и МЧС Татарстана. Автопарк чрезвычайного ведомства пополнился 9 единицами новой техники. Торжественная церемония прошла в рамках совместного заседания коллегий Главного управления МЧС России по Татарстану и МЧС РТ по подведению итогов работы по основным направлениям деятельности за 2023 год и задачах на 2024 год. Детали — в нашем материале.
- В 2023 году в Татарстане зарегистрировали 4 967 пожаров. По сравнению с предыдущим годом показатель уменьшился на 0,6%. На пожарах в прошлом году погибли 143 человека, что на 13,5% больше, чем в 2022 году. За это же время на воде в Татарстане погибли 82 человека. Это на четыре случая меньше, чем было годом ранее. За 12 месяцев на номер экстренных служб 112 поступило более 2,34 миллиона обращений.
- Генерал-лейтенанта внутренней службы Рафиса Хабибуллина проводили на пенсию. Исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Татарстану Ирек Кадамов вручил ему памятный штандарт — копию Знамени ГУ МЧС России. На посту главы ведомства Хабибуллин проработал чуть меньше 17 лет.
- Сегодня же свою первую коллегию на посту министра здравоохранения Татарстана провел Марсель Миннуллин. На мероприятии он рассказал, что ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане сейчас составляет 75,4 года — это 12-е место по РФ и 1-е по ПФО. Кроме того, тревожным он назвал тот факт, что детская смертность в республики на протяжении нескольких лет держится на одном и том же уровне, снизившись с 2022 года всего на 2%. Противоположную динамику показала смертность трудоспособного населения — она выросла на 1,2% до 457,3 на 100 000. При этом в первичное звено здравоохранения по итогам 2023 года обращались 18 миллионов раз, 1 миллион раз вызывали скорую помощь.
- Казань несколько дней подряд сковывают десятибалльные пробки. Максимальная загруженность дорог фиксировалась с самого утра. В полдень пробки опустились до 9 баллов, но спустя несколько часов показатель снова поднялся до десяти. Движение было затруднено во всех районах города. А на трассе М-12 полностью восстановили движение. Его приостанавливали еще с 19 января. В то же время на автодороге сохраняется ограничение скорости — 70 км/ч.
- Дороги в Казани расчищают от снега 760 дорожников и 563 единицы спецтехники. До воскресенья им предстоит привести в порядок 554 километра дорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта.
- Руководитель организации «Татары Урала» Ринат Аскаров погиб в ДТП на трассе в Свердловской области. Погибший был учредителем 13 компаний.
- Вахитовский районный суд Казани полностью оправдал бывшего ректора КНИТУ-КХТИ и директора технопарка «Идея» Сергея Юшко. Его обвиняли в двух аферах с ущербом на сумму 11 млн рублей, в прениях прокуратура требовала для него 6 лет и 7 месяцев колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей, а сам обвиняемый и два его адвоката просили об оправдании. Прокуратура намерена обжаловать решение суда.
- Подозреваемого в получении взятки экс-начальника казанской колонии №18 Азата Сафина отправили под домашний арест на время следствия. По версии силовиков, с июля 2022-го по сентябрь 2023 года он неоднократно требовал от осужденного за наркотики Хазиева привезти в колонию стройматериалы, мебель, инструменты и бытовую технику.
- Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества, а также о лишении почетных званий за преступления против безопасности России. Законопроект поддержали 395 депутатов, трое парламентариев проголосовали против.
- Татарстанские производители: кабельно-проводниковой продукции — ООО «Завод «Таткабель» и трансформаторов — «Завод «Инвэнт-Электро», оказавшиеся под контролем «Газпромбанка» в ходе банкротства, приобретены башкирским электротехническим концерном «ЭКМ Холдинг». Структура «Газпромбанка» продала 75% долей в каждом из двух предприятий уфимскому НПП «Интех» (входит в «ЭКМ Холдинг») в общей сложности за 1,35 млрд рублей.
- Семейная ипотека в России будет продлена, но ее трансформируют, как и ряд других льготных программ. Минфин уже готовит комплексные предложения.
- Жители пяти казанских поселков остались на сутки без воды из-за аварии на сетях на улице Кул Гали. Водоснабжения не было в Восточном, Привольном, Салмачах, Вишневке, Куюках.
- В Казани стартовала зимняя школа XVII форума мусульманской молодежи, который собрал 140 юношей и девушек из разных регионов России. Из этого числа были отобраны 50 лучших участников.
- В Казанском Кремле могут открыть два новых музея. Первый — Музей археологии Татарстана, второй — Центр письменного наследия ИЯЛИ Академии наук им. Ибрагимова «Мирасханэ».
Ключевые события 700-го дня специальной военной операции на Украине:
- В течение суток российские войска уничтожили склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, французский зенитный ракетный комплекс «SAMP-T», радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300, а также 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 132 районах.
- Средствами ПВО сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты «Точка-У». Кроме того, уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат.
- На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 32-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка и нанесли поражение живой силе противника в районе населенного пункта Червоная Диброва. Потери ВСУ составили до 260 военнослужащих.
- На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск улучшено положение по переднему краю. Отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шумы.
- На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР. Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих и три автомобиля.
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Степовое и Нестерянка.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии Украины, 121, 123, 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Тягинка, Змиевка, Золотая Балка и Михайловка уничтожено до 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также зенитная установка ЗУ-23.
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Айрат НазиповОбществоВластьБизнесПроисшествия Татарстан
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