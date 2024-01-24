Раис Татарстана вручил 24 единицы техники 19 медучреждениям республики
В Татарстане 19 медицинским организациям вручили 22 автомобиля скорой медицинской помощи и 2 мобильных комплекса. В торжественной церемонии вручения принял участие раис республики Рустам Минниханов, помощник министра здравоохранения России Ольга Гусева и министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.
Всего Рустам Минниханов передал 24 сертификата на оснащение автомобильным транспортом медучреждений республики:
- 16 автомобилей скорой медицинской помощи российского производства для использования в сельских поселениях, в том числе в поселках городского типа и малых городах (марки «Газель» — 12 единиц, марки «УАЗ» — 4 единицы);
- 2 передвижных медицинских комплекса (марки «ПАЗ» — передвижной медицинский комплекс для оснащения мобильной медицинской бригады, совмещенный для проведения маммографии и флюорографии, марки «Газель» — передвижной медицинский комплекс для оснащения мобильной медицинской бригады для проведения профилактического медицинского осмотра);
- 6 автомобилей скорой медицинской помощи (марки «Атлант»).
Суммарная стоимость закупленной техники оценивается в 169 129,278 тыс. рублей.
По состоянию на сегодняшний день служба скорой медицинской помощи Татарстана оснащена 436 единицами санитарного транспорта. В рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» с 2021 по 2023 год было закуплено 526 автомобилей для оказания первичной медицинской помощи.
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