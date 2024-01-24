В Татарстане развивается высокотехнологичная медпомощь, но есть вопросы

Минздрав РТ просит у раиса новую детскую больницу и ремонт в зданиях медколледжей, а у федерального Минздрава — помощи в лечении орфанных заболеваний

Фото: realnoevremya.ru

За 2023 год татарстанские медики 18 миллионов раз приняли пациентов. Миллион раз на вызовы выезжала скорая помощь. Растет обеспеченность кадрами, семимильными шагами движутся вперед трансплантология и кардиохирургия. Ожидаемая продолжительность жизни на пике за последние тридцать лет, младенческая смертность снижается. Но проблем в отрасли еще хватает: не решены вопросы с детской смертностью, пациенты жалуются на проблематичную запись на прием, да и обеспеченность кадрами пока не стопроцентная. На итоговой коллегии Минздрава министр Марсель Миннуллин докладывал о достижениях, перечислял способы решения проблем, просил помощи у региональных и федеральных властей. Уполномоченный РТ по правам человека Сария Сабурская сетовала на несвоевременную отработку жалоб от пациентов. Федеральные гости хвалили татарстанскую медицину, а раис Татарстана Рустам Минниханов желал медикам терпения. Подробности о том, как прошла коллегия, — в репортаже «Реального времени».

Как долго живут татарстанцы и от чего они умирают

На заседании итоговой коллегии Минздрава присутствовали раис Татарстана, высокие республиканские чиновники и гости из Москвы, например помощник министра здравоохранения РФ Оксана Гусева, директор НМИЦ трансплантологии им. Шумакова академик РАН Сергей Готье.

realnoevremya.ru

Свою первую коллегию на посту министра здравоохранения Марсель Миннуллин начал с демографических показателей. Ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане сейчас составляет 75,4 года — это 12-е место по РФ и 1-е по ПФО. Плановое значение на 2024 год — 75,57 года.

Общая смертность в 2023 году составила 10,7 на 1 000 населения и по сравнению с 2022 годом снизилась на 4,5. Это позволило сохранить 1 967 жизней, сообщил министр. Аналогичный минимальный уровень смертности регистрировался очень давно — в 1992 году, когда общая смертность составила 10,6 промилле.

— Уважаемый Рустам Нургалиевич, на 2024 год мы берем на себя обязательство снизить общую смертность до 10,3 случая на 1 000 населения, — пообещал раису Миннуллин.

В структуре смертности продолжают лидировать болезни системы кровообращения — 47%. На втором месте — смертность от новообразований (16,5%), на третьем — смертность от внешних причин (8%).

Затем министр проанализировал показатели смертности отдельно по возрастным группам. Самый значительный вклад в увеличение ожидаемой продолжительности жизни по понятным причинам вносит снижение младенческой смертности. В 2023 году ее уровень в РТ составил 3,1 случая на 1 000 родившихся живыми. Это меньше показателя 2022 года (3,3 промилле) на 6,1%. Среди субъектов РФ республика занимает 13-е место по этому показателю, по ПФО — третье.

— Конечно, третье место в ПФО нас абсолютно не устраивает. Предстоит многое сделать. Факт того, что в 13 районах республики младенческая смертность вовсе отсутствует, свидетельствует о том, что есть резервы по снижению этого показателя. Должен отметить, что стабильно наибольший вклад по числу умерших младенцев в РТ вносит Альметьевск и Альметьевский район. Только в прошлом году район потерял девять детей! Есть серьезные вопросы к работе родильного дома Альметьевска.

Произнеся эту гневную тираду, Марсель Миннуллин поручил своему первому заместителю Альмиру Абашеву и главному внештатному специалисту МЗ РТ по акушерству и гинекологии Татьяне Шигабутдиновой взять на особый контроль работу Альметьевского роддома и в течение трех месяцев доложить о результатах.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казани нужна новая детская больница

Детская смертность в республике на протяжении ряда лет держится на одном уровне: в 2023 году она составляла 31,3 промилле, снизившись только на 2% по сравнению с 2022-м. Этот факт можно считать тревожным симптомом. Среди районов с самыми высокими показателями детской смертности Марсель Миннуллин назвал Тукаевский район и Лениногорск — и поручил Альмиру Абашеву провести там проверки, найти причину и доложить о результатах.

Отдельно министр остановился на том, что ситуацию с детской смертностью могло бы исправить наличие в Казани многопрофильного детского медицинского центра.

— На сегодняшний день большинство узкоспециализированных отделений сконцентрированы в ДРКБ. За последние 10 лет нагрузка на ее специалистов выросла в 3 раза. Вдумайтесь: ежедневно в приемное отделение клиники обращаются до 400 пациентов, 60% из них — жители Казани. Глубокоуважаемый Рустам Нургалиевич! — обратился министр к раису Татарстана. — Нашей столице очень нужна современная многопрофильная детская больница. Прошу поддержать нас и дать соответствующие поручения. Мы готовы сегодня оптимизировать ряд маломощных детских больниц. Строительство такой больницы важно и в масштабах всей республики: мы сможем создать три зоны с детскими ВМП-центрами, что позволит распределить нагрузку и выстроить эффективную маршрутизацию маленьких пациентов.

realnoevremya.ru/архив

«Подведем итоги с возможными кадровыми решениями»

В отчетном году на 1,2% выросла смертность трудоспособного населения и составила 457,3 на 100 000. В десяти районах показатели смертности трудоспособного населения ниже республиканских, но министр обратил внимание на тройку лидеров, которые на протяжении ряда лет упорно не сдают своих позиций и имеют самые высокие показатели смертности трудоспособного населения. Это Новошешминский, Спасский и Верхнеуслонский районы.

— Руководители? — обратился министр в зал. — Коллеги! В начале 2023 года перед вами была поставлена четкая задача. Но в Новошешминском районе смертность трудоспособного населения выросла в целом, в том числе и от болезней системы кровообращения. В Спасском — в том числе от злокачественных новообразований. В Верхнеуслонском — от болезней системы кровообращения и нервной системы. И это результат вашей работы? Кураторам районов и руководителям больниц дается время для исправления результатов. По итогам полугодия подведем итоги с возможными кадровыми решениями в случае сохранения подобных тенденций.

Увеличение продолжительности жизни невозможно без качественной профилактической работы. И здесь результаты весьма серьезные: в 2023 году Татарстан впервые достиг 100% выполнения государственного задания по профилактическим осмотрам. Делается для этого много: так, теперь у татарстанцев есть возможность пройти диспансеризацию в вечернее время и выходные дни. Мобильные поликлиники работали в 29 районах республики, в них было осмотрено более 30 тысяч человек. Благодаря поддержке Рустама Минниханова в республике был реализован проект «Промышленная диспансеризация». Медработники выезжали непосредственно на предприятия и осматривали сотрудников. За это время осмотрены были более 110 тысяч человек на 680 предприятиях. В Минздраве считают, что проект нужно продолжать.

realnoevremya.ru

И это результат вашей работы? Кураторам районов и руководителям больниц дается время для исправления результатов. По итогам полугодия подведем итоги с возможными кадровыми решениями в случае сохранения подобных тенденций



Развитие кардиохирургии и трансплантологии, цифровизация отрасли

Министр привел статистику по оказанию медпомощи в республике. За 2023 год в первичное звено обратились 18 миллионов раз, 1 миллион раз вызывали скорую помощь. В Татарстане провели 800 тысяч госпитализаций в стационары, 16 тысяч раз оказали высокотехнологичную медпомощь. В 8 раз выросло количество диагностических исследований.

Значимым решением стало создание в республике шести объединений с ВМП-центрами во главе. Эти центры курируют прикрепленные к ним территории Татарстана, и теперь на их базе создаются дистанционные консультативные центры. С августа в них проконсультировали 5 888 пациентов, 2 304 из которых требовалась консультация реанимационного профиля.

На базе ГКБ №7 Казани открыто кардиохирургическое отделение, которое стало уже шестым центром кардиохирургии в республике.

— Таким образом мы создали замкнутый медицинский цикл по оказанию медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом по всей республике. В 2023 году в республике выполнено около 8 тысяч стентирований коронарной артерии и около 1 000 аортокоронарных шунтирований, — сказал Марсель Миннуллин.

Развивается в Татарстане трансплантология: сегодня в республике проводят операции по трансплантации печени, почек, сердца, костного мозга. Количество трансплантаций в республике увеличивается из года в год: в 2023 году выполнили 213 трансплантаций органов. РКБ стала одним из лидеров в стране по количеству трансплантаций печени и почек. В планах на год — проведение трансплантации сердца на базе БСМП Челнов.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Продолжается системная информатизация отрасли. В частности, на базе Нижнекамской многопрофильной ЦРБ сейчас тестируется единая информационная система ТАТМИС, оснащенная собственной нейросетью и ИИ. Предполагается, что это повысит точность постановки диагнозов и ускорит работу врачей. В числе проектов цифровизации министр упомянул и радиологический дата-центр.

— Спустя год с момента основания он обеспечивает описание и результаты изображений, получаемых в 32 медицинских организациях Татарстана, — рассказывал Марсель Миннуллин. В централизованную радиологическую службу объединено более 2 000 единиц диагностического оборудования. В том числе 485 единиц тяжелой техники. К системе подключены ЦРБ, где есть нехватка квалифицированных специалистов, способных прочитать эти данные. В центр поступает более 400 заявок в день. Формируется более 80 тысяч протоколов в год.

Кадры решают все, а медики Татарстана просят федералов помочь с орфанными препаратами

В 2023 году в Татарстане были определены основные проблемы кадровой политики. Их решают с помощью разнообразных республиканских программ, и благодаря этим усилиям обеспеченность врачами в 2023 году выросла до 35,4 на 10 тысяч населения. Укомплектованность врачебных штатных должностей составила 94%.

В этом году вводили новации: например, в ФАПах республики введена должность помощника фельдшера. Теперь они есть в 63% ФАПов республики. Для повышения квалификации врачей в ЦРБ создано шесть симуляционно-практических центров в курирующих организациях, и за год в них обучили уже более 400 специалистов.

Отдельно министр остановился на подготовке среднего медперсонала в 10 медколледжах Татарстана: каждый год более 2 000 выпускников устраиваются работать в медицинские учреждения республики, из них 81% — в государственные. Здесь Марсель Миннуллин вновь попросил у президента помощи:

— Есть потребность в капремонте зданий учебных корпусов и общежитий. Уважаемый Рустам Нургалиевич, прошу поддержать нас в этой работе и дать соответствующие поручения.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

В 2023 году республиканской системе здравоохранения пришлось решать ряд вопросов с лекарственным обеспечением. Так, в связи с назначением дорогостоящей терапии — до 270 млн в год на одного пациента — увеличились расходы регионального бюджета на лекарственное обеспечение. После достижения 19-летнего возраста пациенты, получающие дорогостоящую терапию в рамках фонда «Круг добра», переходят на обеспечение из регионального бюджета.

— Уважаемая Оксана Игоревна! Неоднократно обращались в федеральные органы власти. Просим поддержать нашу инициативу по включению [препаратов для лечения] орфанных заболеваний, в том числе СМА, в перечень централизованно закупаемых за счет средств федерального бюджета, — обратился докладчик к помощнику федерального министра Оксане Гусевой.

Отдельно Миннуллин остановился на том, что необходимо увеличивать пациентоцентричность системы здравоохранения, а для этого — внедрять в поликлиники и больницы современные принципы менеджмента качества. Уже более 20 учреждений имеют международные сертификаты соответствия, со временем нужно провести через сертификацию остальные.

— По указу президента РФ 2024-й объявлен Годом семьи. Начало года мы ознаменовали открытием нового перинатального центра в Казани. С надеждой смотрим на Альметьевский район, где по инициативе и с помощью ПАО «Татнефть» начато строительство еще одного перинатального центра третьего уровня, — говорил докладчик.

Задач на 2024 год перед министерством стоит много, Марсель Миннуллин перечислил лишь некоторые из них:

увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75,57 года;

снижение общей смертности до 10,3 случая на 1 000 населения;

снижение младенческой смертности до 2,6 случая на 1 000 родившихся живыми.

— Совместно мы сделали немало, но предстоит сделать еще больше, — завершил он свое выступление.

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Челны становятся центром кардиологии, а Татарстан показывает высокий прирост населения

Гузель Улумбекова, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением, в своем выступлении поделилась статистическими данными о том, как выгодно Татарстан выглядит по показателям здравоохранения по сравнению с другими регионами ПФО и России, а еще — со странами исламского мира. Так, с 1991 по 2023 год в ПФО Татарстан показал самый высокий прирост численности населения: 9%. Следующий по этому показателю Башкортостан (2%), а столица округа — Нижний Новгород — показала снижение численности на целых 17%.

— О чем говорят эти данные? О том, что Татарстан — привлекательный для жизни людей регион! — воодушевленно говорила спикер. — И это заслуга руководства республики.

По ожидаемой продолжительности жизни Гузель Улумбекова почему-то решила сравнить Татарстан с зарубежными странами с преимущественно мусульманским населением. Оказалось что мы, с нашими 75,4 года, находимся примерно рядом с Турцией (76,0), а от Саудовской Аравии отстаем на полтора года (там этот показатель равен 76,9 года). Это, по ее словам, в очередной раз подчеркивает эффективную систему управления республикой (не только в сфере здравоохранения, но и в области экономического развития).

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Марат Мухамадиев, главный врач челнинской БСМП, рассказал о том, как развивается его клиника в частности и система развития хирургической помощи в Татарстане в целом. В своем докладе он делал акцент на развитие высокотехнологичной медпомощи. В Татарстане 60 клиник оказывают хирургическую помощь, 17 из них — в рамках ВМП. За год в республике провели 232 903 операции, более 17 тысяч из них — это ВМП. Безусловный тренд — малоинвазивные операции.

Объединение БСМП выстроено вокруг Набережных Челнов: оно охватывает более 800 тысяч человек, живущих в Закамье. На сегодняшний день БСМП становится одним из ведущих кардиологических кластеров Татарстана. С 2011 года здесь провели 15 516 коронарографий, 12 897 стентирований. Развивают практику хирургических вмешательств на аорте — проведено уже 79 таких операций с 2011 года.

— Сегодня мы стали центром компетенций по лечению такого грозного заболевания, как расслоение аневризмы аорты. Выполнено более 260 малотравматичных гибридных операций на аорте. Кардиохирурги БСМП впервые в истории полностью заменили аорту гибридным методом. А запатентованная авторская методика рентгенхирурга Марата Шарафутдинова NBC Technic сегодня позволяет не только в России, но и за рубежом спасать жизни при таком серьезном заболевании, как расслоение аорты. Многие наши коллеги за границей используют эту технику, но не все догадываются, что ее название расшифровывается как «Набережночелнинская технология», — рассказал Мухамадиев. Зал разразился аплодисментами.

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Заведующая двумя казанскими поликлиниками — №20 и 21 — Елена Ахметзянова в своем выступлении обсуждала, как улучшить качество поликлинической помощи: описала несколько новых форматов приема, которые внедряются в подведомственных ей поликлиниках, перечислила новые проекты.

Количество жалоб от пациентов растет

Следом за медиками на трибуну вышла татарстанская омбудсмен Сария Сабурская. Начала она, что называется, за здравие: перечислила многочисленные достижения татарстанской медицины — и развитие первичного звена, и лидерство по внедрению ВМП, и многие другие. Но потом положила серьезную ложку дегтя в бочку медицинского меда, обратив внимание собравшихся на многочисленные обращения граждан с жалобами на качество оказания и организацию медицинской помощи.

— Любая проблема, связанная с состоянием здоровья человека, несвоевременно оказанной медицинской помощью, вызывает порой негативную реакцию. Результат — жалоба, обращение в органы власти. Основными причинами этих жалоб, на наш взгляд, являются проблемы в организации оказания медицинской помощи, — говорила омбудсмен.

Она привела статистику: в 2023 году на платформу обратной связи Единого портала госуслуг в Татарстане было получено 60 167 обращений, и 72% из них (42 953 обращения) — по вопросам здравоохранения! Это на 26% выше по сравнению с 2022 годом. Безусловным лидером стала тема «Запись на прием к врачу»: на невозможность или несвоевременность получения такой услуги пожаловались 26 751 раз. Следующий раздел антирейтинга — «Электронные медицинские документы» (13 361 обращение), по вопросам вакцинации татарстанцы пожаловались 423 раза, и 124 жалобы поступили на систему льготного лекарственного обеспечения. Лидеры по обращениям — самые крупные города и районы (что логично): Казань, Челны, Нижнекамский, Альметьевский районы и далее по убыванию.

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У нас нет обезличенных примеров, за каждым обращением стоит конкретный человек



Причем не всегда реакция на эти обращения оказывается своевременной. Выступление Сарии Сабурской содержало и конкретные примеры того, как пациенты или их родители получали форменные отписки в ответ на первичные обращения на портал, и только после обращения непосредственно в Минздрав или в приемную уполномоченного по правам человека в Татарстане дело сдвигалось с мертвой точки. В казанской поликлинике №21 пациенту отказывали в записи к гематологу, пока жалоба не отправилась выше по инстанциям. В Нижнекамской детской больнице медсестра сообщила, что «не собирается» искать утерянную медкарту пациента с важными данными (дело дошло до Минздрава, и карта чудесным образом нашлась). Пожаловались на грубость администратора в казанской детской поликлинике №6 — а из Минздрава пришла отписка о том, что в обращении не было времени и даты обращения в регистратуру, а значит, предоставить ответ по существу не представляется возможным.

— У нас нет обезличенных примеров, за каждым обращением стоит конкретный человек, — спокойно, но чеканно говорила Сабурская. — В связи с формальными и несвоевременными ответами из Министерства здравоохранения и медицинских организаций на обращения граждан только 4% граждан — 1 864 человека — положительно оценили их решение.

Омбудсмен прошлась и по кадровому дефициту врачей, и по неудовлетворительному состоянию помещений ряда татарстанских больниц. Но в заключение заметила, что целью ее выступления была не критика, а лишь поле для глубокого анализа поступающих обращений и своевременного принятия действенных мер.

Главврачам — усилиться, муниципалитетам — задуматься, а медикам — набраться терпения

Рустам Минниханов, говоря о результатах модернизации первичного звена здравоохранения, сказал, что сделана уже большая работа и она должна быть продолжена.

— По работе первичного звена здравоохранения оценивается уровень доверия и поддержки у населения, — говорил раис Татарстана. — Здесь большая ответственность ложится на главных врачей. Главврач на месте — это представитель и федеральной, и региональной, и муниципальной власти. Исходя из этого, я поручаю Министерству здравоохранения вместе с уполномоченным по правам человека, муниципалитетами и лечебными учреждениями более внимательно относиться к этим вопросам. Более внимательно! Ведь по большому счету основная часть этих замечаний — это общение! Своевременный доступ, запись — там особая часть, еще есть над чем работать. Но я считаю, что эта часть работы пока не на должном уровне.

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Серьезным вопросом глава республики назвал обеспечение медицины кадрами. По его словам, эти вопросы лежат не только на Минздраве:

— Это вопрос еще и к нашим муниципалитетам. Никак главный врач эту задачу сам не решит! Есть примеры в других регионах: квартиры выделяют… Сама собой эта проблема не решится. Наши руководители на местах должны понимать, что это наша работа! Не надо ждать, что за вами кто-то будет ходить — не будет этого. У нас есть возможность создать условия, есть возможность пригласить специалистов, и такой успешный опыт в ряде наших муниципальных образований есть.

Говорил раис и о техническом состоянии некоторых лечебных учреждений, где «как будто рука человеческая не дотрагивалась», и о необходимости развивать педиатрию, и о новых научных тенденциях в области медицины, и об успехах республики в трансплантологии, и о многом другом. В целом тональность его выступления была спокойная и конструктивная. Завершая заседание коллегии, Рустам Минниханов подытожил:

— Сегодня перед сферой здравоохранения стоят серьезные задачи. Главный критерий работы власти — это качество жизни и окружающая среда. Главная цель — это человек. А у человека главное — это его здоровье. Поэтому ваша работа очень важна! Уверен, совместными усилиями мы со всеми проблемами справимся. Да, у нас есть недостатки… Но и пациент сейчас другой, времена другие. А человек, который имеет проблему со здоровьем, он более критично относится ко всему остальному. Вовремя принять пациента и оказать консультацию — это уже половина решения проблемы. Надо теснее работать с пациентами. Ну и терпения вам — без терпения невозможно в вашей работе. Пусть поддержка и забота близких помогают вам в вашем благородном деле!