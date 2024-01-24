Более 2,34 млн вызовов поступило на номер 112 в Татарстане в 2023 году

В Татарстане в 2023 году на номер экстренных служб 112 поступило более 2,34 миллиона обращений. Это составляет более половины всех звонков, направленных в экстренные оперативные службы региона.

Из общего количества вызовов более 2,25 миллиона были оформлены в виде карточек происшествий. При этом примерно в каждом третьем случае (37,5%) обращения потребовали комплексного реагирования различных экстренных служб. В среднем ежедневно обрабатывается более 6,4 тысячи звонков.

Выполнение государственного задания по оказанию услуги вызова экстренных оперативных служб через единый номер 112 составило 134,6%. Это означает, что специалисты справились с задачей на 134,6% выше ожидаемого уровня.

Важно отметить, что система 112 также обеспечивает прием сообщений от граждан с нарушениями слуха и речи. Это позволяет всем жителям Татарстана получить необходимую экстренную помощь, независимо от их возможностей коммуникации.