«РИА Новости»: в Белгородской области разбился Ил-76, перевозивший украинских пленных

В Белгородской области около 11.00 потерпел крушение транспортный самолет Ил-76, который перевозил украинских пленных. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на Минобороны России.

На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

Как уточняется, на место ЧП уже вылетела комиссия Военно-космических сил России для расследования причин катастрофы.

О погибших и пострадавших на момент выхода новости не сообщается.

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Илина Хакимова