«Живу в поселке Восточный. Нет воды со вчерашнего дня»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Жители пяти казанских поселков остались на сутки без воды из-за аварии на сетях на улице Кул Гали. Водоснабжения не было в Восточном, Привольном, Салмачах, Вишневке, Куюках. Люди рассказали «Реальному времени», что возмущены подходом аварийной службы «Водоканала». ЧП произошло в 5 утра 23 января, а устранять аварию начали только на следующий день.

«Мы так и останемся без воды в лучшем случае до завтра»

Несколько казанских поселков из-за аварии на водопроводе, которая произошла на улице Кул Гали, остались без воды. Очередное ЧП на сетях «Водоканала» произошло 23 января.

Как рассказала «Реальному времени» жительница поселка Привольный Гульназ, авария произошла в 5 утра. Но ремонт начался только на следующий день, что вызвало у местных жителей негодование.

— Об отсутствии воды мы с раннего утра трубим во все колокола. Я сама лично писала в соцсетях. Нам очень обидно, мы все понимаем, бывают форс-мажорные ситуации, но они же происходят не на ровном месте, к этому ведут определенные обстоятельства. Как утверждает «Водоканал», в городе стопроцентный износ труб, но тогда зачем наращивать количество домов на совершенно неподготовленную почву, а потом мы имеем кучу проблем. Нет развязок, дороги, школ, наша ежедневная жизнь — это квест на выживание. Мы вынуждены вставать в 6 утра, чтобы выехать на работу к 9, пока ты здесь преодолеешь все пробки, то ты встанешь в них в городе, и об этом же ты думаешь на обратном пути. Легче становится только тогда, когда у детей каникулы. И пока в поселке Привольный не разовьют инфраструктуру, мы так и будем страдать, — высказалась женщина.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Жительница поселка Лилия рассказала нашему изданию, что авария коснулась сразу пяти поселков — это Восточный, Привольный, Салмачи, Вишневка, Куюки. Она посетовала на то, что много внимания было уделено аварии на улице Амирхана, а ЧП в поселках обошли стороной.

— Я живу в поселке Восточный. Нет воды со вчерашнего дня. Подвоз технической воды есть. Сегодня написали, что Привольный, Вишневку и Салмачи подключат в обход этой трубы, а мы так и останемся без воды в лучшем случае до завтра, — возмутилась Лилия.

Другой житель Привольного Денис рассказал, что в поселке вообще не было никакой воды. Ее подвоз был организован не сразу, организован он был только в течение сегодняшнего дня. В «Водоканале» же жителям поселков сообщили, что в данный момент принимаются меры по перекладке аварийного участка. Поэтому работы сейчас ведутся на других участках данного водопровода. А информация об отсутствии рабочих недостоверна.

«Работы осложнены большой глубиной залегания трубопровода»

В мэрии Казани со ссылкой на «Водоканал» сообщили, что аварийные работы на сетях водопровода по ул.Кул Гали, 27 продолжаются. Работы ведутся круглосуточно и осложнены большой глубиной залегания трубопровода (более 5 м), наличием в зоне производства работ смежных коммуникаций, в том числе высоковольтных кабелей, поэтому локальное устранение аварии не представляется возможным. То есть там перекладывают аварийный участок.

realnoevremya.ru (архив)

— В поселке для восстановления водоснабжения идет переключение на сетях, ориентировочно сегодня к вечеру планируется восстановление водоснабжения. Сейчас автоцистерна с водой находится по ул.Вязовой, д.37—д.35. Через два часа будет направлена по адресу: ул.Знатная, д.8—д.12, затем по другим адресам, поступающим от граждан по телефонам «Водоканала», — рассказали в городской администрации.

Другие аварии на сетях в Казани и их причины

Добавим, что эта неделя в Казани сопровождается крупными авариями на сетях «Водоканала». Первая из них произошла на водопроводной сети на ул. Амирхана, 15. В результате прорыва практически полностью затопило проезжую часть. Без воды оставались жители пяти многоквартирных домов: на ул. Чистопольской, 61а, 61б и на ул. Амирхана, 11, 13, 15. Участок дороги был залит водой. Устранить ЧП удалось лишь спустя какое-то время. Но вчера там произошла еще одна авария, она случилась в трех метрах от места предыдущего прорыва, что привело к отключению аварийного участка сети водоснабжения и прекращению излива на поверхность.

В рамках аварийных мероприятий были проведены переключения на сооружениях и сетях водоснабжения, что привело к временному отключению пяти многоквартирных домов. Отметим, что аналогичное ЧП произошло на этой неделе и на улице Солдатской, из-за аварии даже было затруднено движение.

Топило также улицу Солдатскую, Яруллина и другие. В дополнение к транспортному коллапсу из-за беспрецедентного снегопада казанцы получили отключение воды в домах и поврежденное имущество — обувь, одежду, автомобили.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как говорил нашему изданию председатель правления Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Михаил Застела, подобные аварии чаще всего происходят на трассах доставки воды до дома. Эксперт отметил, что Казань активно развивается и на трассы выпадает большая нагрузка, но их не успевают обновлять.

— Строились трассы по старым принципам: внутри устанавливаются бетонные каналы, которые заливаются водой, и в течение 10 лет труба сжимается и происходят аварии. А должны быть заложены толстостенные трубы и прокладываться по-другому, и конечно, нужны деньги на все это, а их не хватает. Тех средств, которые закладывались посредством повышения тарифов в расчете получить дополнительные средства и произвести замену труб, не хватило. А те, кто занимается строительством трасс, столкнулись с бешеным ростом цен за трубы, и поэтому этот вопрос решается медленно и плохо. Нужно вкладывать больше средств. Мне представляется, что государство не способно вложить больше денег, у них есть другие и крайне важные траты, — сказал Застела.



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