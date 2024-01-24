Башкирские кабельщики обоснуются в Татарстане, выкупив заводы «Инвента» за 1,4 млрд

«Газпромбанк» продал башкирскому «ЭКМ Холдингу» заводы «Таткабель» и «Инвент-Электро» за 1,4 млрд рублей

Татарстанские производители: кабельно-проводниковой продукции — ООО «Завод «Таткабель» и трансформаторов — «Завод «Инвэнт-Электро», оказавшиеся под контролем «Газпромбанка» в ходе банкротства, приобретены башкирским электротехническим концерном «ЭКМ Холдинг». Структура «Газпромбанка» продала 75% долей в каждом из двух предприятий уфимскому НПП «Интех» (входит в «ЭКМ Холдинг») в общей сложности за 1,35 млрд рублей. После оплаты сделки «Газпромбанк» закрыл в конце года конкурсное производство «Таткабеля» и «Инвэнт-Электро», удовлетворив требования кредиторов на 16,9 и 7,5% соответственно. По мнению участников рынка, башкирские кабельщики только начинают вступать на электросетевой рынок республики, поэтому им придется всерьез конкурировать с мастодонтами отрасли — пермским «Камкабелем» и мордовским «ЭМ-Кабелем», которые способны демпинговать вдолгую на локальном рынке.

Башкирский «ЭКМ Холдинг» обоснуется в селе Столбище

На электротехническом фланге татарстанской экономики неожиданно «заискрило». После трехлетней эпопеи с банкротством холдинга «Инвэнт» — «Газпромбанк» распрощался с двумя главными активами — ООО «Завод «Таткабель», производящим кабельно-проводниковую продукции в классе напряжения от 0,66 до 500 кВ, и с ООО «Завод «Инвэнт-Электро», специализирующимся на выпуске трансформаторов, генераторов и распределительных устройств. Исторически оба предприятия базируются в селе Столбище Лаишевского района, которое находится недалеко от Казани. Их предпродажная подготовка длилась последние два года и привела к заезду башкирских игроков на электросетевой рынок республики.

Сделка по продаже двух предприятий случилась в конце декабря. Тогда ЗПИФ «Газпромбанк-Топаз» комбинированный заключил договор купли-продажи 75% долей предприятия с уфимским НПП «Интех» (входит в «ЭКМ Холдинг»), следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Стоимость сделки оценивается в 930 млн рублей, следует из материалов арбитража. Одновременно с этим «ЭКМ-Холдинг» приобрел около 75% долей ООО «Завод «Инвэнт-Электро» (сделка осуществлена через покупку ООО «Фонд сервис»). Приобретение второго завода оценивается в 420,5 млн рублей, следует из материалов арбитража.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«ЭКМ Холдинг» основан бизнесменом Дмитрием Поляковым. Специализируется на кабельной продукции специального назначения для объектов с опасными и агрессивными средами, говорится на сайте компании. Выручка по итогам 2022 года составила 11,2 млрд рублей, чистая прибыль — свыше 350 млн рублей. К моменту покупки им компании «Завод «Таткабель» реализовал продукции в пределах 8,4 млрд рублей. Кроме того, на предприятии планируется реализовать программу модернизации для производства кабелей 500 кВ на сумму 667 млн рублей (2024 год), в настоящее время ведется работа по сертификации и испытанию опытных образцов продукции 500 кВ.

С наступлением нового года топ-менеджмент башкирского холдинга приступил к управлению предприятиями. С 11 января генеральным директором ООО «Завод «Таткабель» назначен Евгений Савин, занимающий до этого пост гендиректора «ЭКМ Холдинга». Уфимский руководитель сменил ставленника «Газпромбанка» Евгения Ковалева, который отлаживал производственные процессы на протяжении двух лет. Руководитель ООО «Завод «Инвэнт-Электро» остался прежним. Им является Сирин Хайрутдинов.

Таким образом, интеграция татарстанского предприятия в структуру «ЭКМ-Холдинга» развернулась полным ходом.

Напомним, ООО «Завод «Таткабель» и ООО «Инвэнт-Электро» образовались в процессе реструктуризации активов группы «Инвэнт», обанкротившейся после ареста предпринимателя Эльбека Сафаева в 2019 году. Каждая из дочерних компаний «Инвэнт» попала в процедуру конкурсного производства с разным составом имущества. Два года назад структуры «Газпромбанка» приобрели с торгов ООО «Завод «Таткабель» (не путать с ООО «Таткабель», — прим. авт.) за 890 млн рублей, а также ООО «Инвэнт-Электро» — специализируется по выпуску трансформаторов. Дмитрий Поляков — владелец башкирской группы «ЭКМ Холдинг». Теоретически ему придется заплатить за него не меньше этой суммы. Правда, НПП «Интех» приобрел 75% долей, а остальные 25% остались у ЗПИФ «Газпромбанк-Топаз» комбинированный. Судя по всему, новый собственник решил развивать татарстанскую площадку под кредитную линию в «Газпромбанке», предположил один из собеседников «Реального времени».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Информацию о покупке татарстанских предприятий не стали комментировать ни в НПП «Интех», ни в самом электротехническом холдинге «ЭКМ Холдинг». Не отражена сделка и в финансовой отчетности компании «Интех» за 2023 год. Зато о смене собственника осведомлены профессиональные игроки. «Да, слышала об этом», — подтвердила исполнительный директор НП «Ассоциация «Электрокабель» Наталья Сахарова. По ее данным, это событие случилось еще в начале декабря, хотя право владения юридически оформлено в конце декабря. По ее словам, это слегка встряхнуло ведущих игроков. Сегодня в России работают 14 кабельных заводов, которые производят около 400 марок кабельной продукции разного назначения. До сих пор «ЭКМ Холдинг» имел производственные мощности в Подмосковье и Башкирии, а теперь получит возможность работать в Татарстане. Но кто и как станет расширять производство кабелей в селе Столбище — решать команде Полякова.

«Таткабель» ликвидируют к концу января

Сразу после продажи компании «Завод «Таткабель» конкурсный управляющий компании «Таткабель» Игорь Ковалев подал ходатайство о прекращении процедуры банкротства. 22 декабря была опубликована резолютивная часть решения арбитражного суда РТ. Из нее следует, что конкурсное производство в отношении ООО «Таткабель» должно быть исключено в течение 30 дней из ЕГРЮЛ. «Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано до даты внесения записи о ликвидации должника в ЕГРЮЛ», — говорится в решении суда. Одновременно с этим был утвержден отчет конкурсного управляющего. Согласно ему в ходе банкротства были включены требования 49 кредиторов на сумму 4,3 млрд рублей. Среди них — «Промсвязьбанк», «Росбанк», «СМП-банк». После продажи завода долговые требования были удовлетворены на 16,8%. По аналогичной схеме завершается банкротство «Инвент-Электро», но с худшим результатом. При требованиях кредиторов в 5,6 млрд рублей на их выплаты поступило около 420 млн рублей, полученных от продажи завода.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Незадолго до этого избежала субсидиарной ответственности по долгам предприятия команда топ-менеджеров — бывший гендиректор «Таткабеля» петербуржец Виктор Миллер, казанцы Тимур Шарифуллин, Фанил Динмухаметов, Сергей Константинов, Константин Котиков, Александр Зайцев, наемный менеджер из «Промтеха» Владимир Бухин и сам основатель ИНВЭНТ Эльбик Сафаев. К примеру, Виктора Миллера пытались привлечь к ответственности на 2,9 млрд рублей. Однако арбитраж отклонил заявление конкурсного управляющего Игоря Ковалева и представителей Росбанка и «СМП банка».

Как рассыпался «Инвэнт»

Напомним, банкротство ГК «Инвэнт» спровоцировал арест основного владельца Эльбека Сафаева осенью 2018 года. Тогда он был задержан в Москве по подозрению в даче взятки в 50 млн рублей, а затем уголовное дело против него переквалифицировали на мошенничество. В 2019 году суд приговорил бизнесмена к 2,5 года колонии, хотя Сафаев так и не признал свою вину.

Во время его ареста банки-кредиторы потребовали погашения обязательств. Долг перед «Газпромбанком» оценивался в 2,7—2,9 млрд рублей. К тому моменту «Таткабель» считался одним из самых современных предприятий в кабельной промышленности. Изначально здесь освоили производство кабелей класса напряжения на 110/220 кВ, затем 330 кВ, после чего решили подняться до уровня высоковольтных до 500 кВ. К тому моменту была приобретена высоковольтная испытательная станция напряжением до 700 кВ. Ради этого был привлечен инвестор в виде компании «Интер РАО», а затем и кредиты.

В сентябре 2020 года ООО «Таткабель» было признано банкротом с долгом в размере 5,8 млрд рублей, а предположительная стоимость имущества составляла 4,8 млрд рублей. Как следует из данных, в феврале 2020 года «Газпромбанк» учредил ООО «Завод «Таткабель», чье название было сходным до смешения с ООО «Таткабель». К слову, этот прием при реорганизации не раз использовался при банкротствах татарстанских предприятий. Спустя 3 месяца «Завод «Таткабель» обратился в ФАС РФ с ходатайством о покупке активов татарстанского завода «Таткабель». В марте 2021 года «Завод «Таткабель» приобрел имущественный комплекс «Таткабеля» за 890 млн рублей. Тогда для его руководства был приглашен Владимир Бухин, топ-менеджер компании «Промтех» Валерия Шадрина. Бухин ранее руководил Дальневосточным кабельным заводом, но через 10 месяцев оставил пост. Последние 2 года заводом занимался Евгений Ковалев из Москвы.

По мнению участников рынка, башкирские кабельщики только начинают вступать на электросетевой рынок республики, поэтому им придется всерьез конкурировать с мастодонтами отрасли — пермской фирмой «Камкабель» и мордовским ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». «Большинство предприятий республики закупают силовые кабели у пермского и саранского производителя, тогда как о башкирских не известно ничего. Видимо, они будут переходить из ниши специального назначения в массовый сегмент. Но не стоит забывать, что гиганты отрасли способны демпинговать вдолгую для защиты своих рыночных позиций», — полагает он.