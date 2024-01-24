Руководитель организации «Татары Урала» разбился в ДТП под Екатеринбургом

Уральский бизнесмен, руководитель организации «Татары Урала» Ринат Аскаров погиб в ДТП на трассе в Свердловской области, сообщает URA.RU со ссылкой на его заместителя Суфию Таминдарову.



— Он [Ринат] готовился к встрече и должен был принять гостей в Первоуральске. Вчера еще были с ним на связи, разговаривали очень бодро и обсуждали рабочие моменты, — рассказала она.

Таминдарова отметила, что в субботу компания должна была провести крупное мероприятие, на котором готовились принять гостей из уральского региона и Казани.

По ее словам, у Рината Аскарова не было проблем со здоровьем, он не пил. Погибший был учредителем 13 компаний.

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Маргарита Головатенко