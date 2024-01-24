Минфин России: семейная ипотека будет продлена, но трансформирована

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Семейная ипотека в России будет продлена, но ее трансформируют, как и ряд других льготных программ. Минфин уже готовит комплексные предложения, рассказал «РИА Новости» заместитель министра финансов Иван Чебесков.

На этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что программу льготной семейной ипотеки под 6% необходимо продлить:

— Поручение президента было продлить семейную ипотеку. Она, несомненно, будет продлена, но мы должны исходить из того, что льготные программы должны быть эффективной мерой поддержки. Данные, которые у нас есть сейчас… показывают, что сейчас эффективной мерой поддержки льготные программы не являются. Их нужно трансформировать, в том числе и семейную ипотеку, чтобы при ее продлении она все-таки помогала именно семьям, именно тем, на кого нацелена, — сообщил Иван Чебесков.

Еще в 2022 году Центробанк России выступил за постепенное сворачивание льготной программы ипотечного кредитования. По словам заместителя директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслана Булатова, строительная отрасль подсела на льготную ипотеку «как на иглу».

Программа «Льготная ипотека» действует в России до 1 июля 2024 года. По ней россияне могут получить кредит по ставке не более 8% для покупки жилья на первичном рынке, а также для строительства жилого дома. Минимальный первоначальный взнос по этой программе ранее составлял 20%, но в декабре 2023-го был повышен до 30%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также в конце прошлого года вице-премьер страны Марат Хуснуллин заявил, что основную льготную программу, вероятно, не будут продлевать. Ее планируется продолжить, но, как отметил Хуснуллин, только для отдельных регионов со слабым спросом. Тогда же стало известно о планах правительства рассмотреть проект постановления с изменениями в программе льготной ипотеки. Поправки подготовило Министерство финансов страны. Изменения внесены «с целью ограничения очень быстрого роста ипотечного портфеля».

В свою очередь, раис Татарстана Рустам Минниханов предложил увеличить максимальный размер кредита по семейной и льготной ипотекам с 6 до 12 миллионов рублей. По его словам, льготные программы ипотеки необходимо сделать бессрочными по аналогии с сельской ипотекой. Президент России Владимир Путин согласился с этими идеями, заявив о необходимости рассмотреть возможность увеличения лимита выше шести миллионов рублей. Позже, во время прямой линии, глава государства сообщил, что правительство думает над тем, чтобы продлить эту программу.

В начале этого года министр труда и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова заявила, что республика будет настаивать на сохранении льготной и семейной ипотеки.

— Наш основной посыл в Год семьи, который был объявлен президентом России, направлен на сохранение льготной семейной ипотеки. Это наша твердая позиция. Сегодня мы видим, что это дает семьям видеть жизненные горизонты. Чтобы мы ни говорили, но для молодой семьи определяющим фактором является жилье, — говорила она.



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