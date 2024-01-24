На участках М-12 в Татарстане полностью открыли движение
Полностью восстановлено движение по трассе М-12 «Восток» в Татарстане, частично приостановленное с 19 января из-за непогоды, сообщает «Автодор».
Открыто движение по участку 684 — 766 км трассы М-12 «Восток». Таким образом, полностью восстановлено движение по всей трассе. Сохраняется ограничение скорости — 70 км/ч.
В четверг утром на всей сети автодорог — М-1, М-3, М-4, М-11, М-12 и ЦКАД — прогнозируется мокрый снег.
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