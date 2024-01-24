«Всегда приходит время, когда надо уходить»: Рафис Хабибуллин простился со знаменем ГУ МЧС по Татарстану

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сегодня на итоговой коллегии ГУ МЧС России по Татарстану и МЧС РТ состоялась церемония прощания со знаменем генерал-лейтенанта внутренней службы Рафиса Хабибуллина. Собравшиеся коллеги, первые лица и товарищи из других регионов официально поздравили его, поблагодарив за 17 лет безупречной службы. Напомним, о своем уходе с поста экс-глава ведомства сообщил еще в декабре. Теперь он занимает должность помощника раиса республики, курирующего вопросы безопасности проведения саммита БРИКС в Казани.

«Человек глубокий, солидный, фундаментальный»

Выразить слова признательности выступающие пытались прямо между своими докладами. Так, например, начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Синьков в конце своей речи заявил, что именно благодаря заслугам Хабибуллина Татарстан смог наработать свой нынешний потенциал в вопросах обеспечения безопасности.

— От лица руководства территориальных органов по Приволжскому округу хочу поблагодарить Рафиса Завдатовича, который создал ту систему, которая будет продолжать работать как часы. Это слаженная работа, которая строилась на протяжении 16 лет. Я думаю, что как минимум четыре раза при нем работа Главного Управления МЧС Татарстана становилась лучшей в стране. Теперь у вас есть тот потенциал, которого нет у любого другого региона. Мне бы очень хотелось, чтобы этот уровень поддержали и двигали вперед! — сказал он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Поздравил Рафиса Хабибуллина и премьер-министр республики Алексей Песошин, который завершал пленарную часть мероприятия.

— Рафис Завдатович, мы вам искренне признательны за ту работу, которую вы проделали. Мы вместе с вами занимались этим, поэтому я не понаслышке знаю — что, как и когда вы делали. Это огромный вклад в дело обеспечения безопасности населения и территории республики. Коллеги, я поздравляю Рафиса Завдатовича не только с переходом на другую работу. Можете поверить, он там отдыхать тоже не будет. Его ждет очень серьезная работа. Уже сейчас он каждое утро проводит на планерке у раиса Татарстана Рустама Минниханова, и скучать ему там точно не приходится. Спасибо вам еще раз! — заявил Песошин.

Уже во время награждения сотрудников ГУ МЧС России по Татарстану сказать несколько слов в адрес экс-главы ведомства решил и главный федеральный инспектор по республике Виктор Демидов.

— Я должен передать добрые слова от уполномоченного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Юрия Комарова нашему дорогому и глубокоуважаемому Рафису Завдатовичу. Спасибо вам за вашу многолетнюю и блестящую службу во благо нашего отечества. Он (Рафис Хабибуллин, — прим. ред.) имеет глубочайший и заслуженный авторитет у уполномоченного представителя президента и всех его заместителей. Также от себя лично хочу вас поблагодарить за все эти годы совместной работы. Вы человек глубокий, солидный, фундаментальный. Уже было сказано, но… Четыре раза за 16 лет быть первыми в стране! Это о многом говорит. Я очень рад тому, что мне посчастливилось работать вместе с вами. Глубоко вас уважаю! Желаю на новой — высочайшей позиции дальнейших, впечатляющих успехов! — сказал Демидов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Уже в завершение церемонии награждения на сцену вновь поднялся начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, который вручил Рафису Хабибуллину генеральский кортик. «За заслуги в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», — объявил в микрофон ведущий мероприятия.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«В МЧС служат и трудятся только герои»

После награждения прозвучала команда «смирно», и из правой двери актового зала вышел почетный караул из троих офицеров, несущих знамя ГУ МЧС России по Татарстану. Рафис Хабибуллин, поднявшись на сцену, встал на колени, приклонив голову к флагу на глазах у всего офицерского состава, журналистов и гостей мероприятия. В зале прозвучал гимн России, а следом за ним и государственный гимн Татарстана. После этого и.о. начальника ведомства Ирек Кадамов вручил Хабибуллину памятный штандарт — копию того самого знамени, под которым он прослужил все эти годы и который было вынесено на сцену.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В присутствии замени экс-глава министерства произнес свою прощальную речь:

— Без 5 месяцев 17 лет как я преступил порог Главного управления и министерства. За эти годы мы прошли с вами все: и радости, и трагедии, и горе, и слезы. Я 27 декабря уже обширно говорил, но я каждому благодарен за то, что все эти 17 лет меня никто, нигде и никогда не подводил. Спасибо! Бик зур рәхмәт! То, что нам за эти годы удалось сделать, — это цифры. Но за этими цифрами всегда стоят человеческое горе и трагедия. Где бы и что не происходило, мы всегда старались помогать и спасать наших людей. Были и такие ситуации, при которых половины сидящих здесь бы и не было. Когда у нас был масштабный пожар в Казани. Я считал, считаю и буду считать, что в МЧС служат и трудятся только герои. Я благодарен вам за то, что вы со мной прошли. Всегда приходит время, когда надо уходить, и это время пришло. <...> Я всегда перед вами и всегда с вами! — сказал Хабибуллин.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

После его речи зал взорвался бурными овациями, которые продолжались несколько минут, однако приказ «смирно» быстро прекратил их. Команда «равнение на право» — и вот уже из зала выносят знамя, а Хабибуллин покидает его, отдавая честь всему офицерскому составу.

Напомним, Рафис Хабибуллин родился 2 октября 1963 года в селе Починок-Енаево Апастовского района ТАССР. Пост министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана и начальника Главного управления МЧС России по РТ он занял в 2007 году.



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Максим Кокунин