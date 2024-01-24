Госдума в первом чтении приняла законопроект о конфискации имущества за преступления против России

Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества, а также о лишении почетных званий за преступления против безопасности России. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

— Они живут безбедно, сдавая в аренду недвижимость, продолжая получать гонорары за счет российских граждан. Направляют эти средства на поддержку нацистского режима. Позволяют себе публично лить грязь на нашу страну, — заявил он.

По его словам, такие люди, находясь за границей, чувствуют свою безнаказанность.

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