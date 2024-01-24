Рустам Минниханов посетил новый медцентр в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил новый медицинский центр «Клиника Нуриевых» в Казани. В инвестиционный проект одноименная группа компаний вложила более 237 млн рублей, сообщает пресс-служба раиса республики.



Земельный участок был выделен под проект по распоряжению раиса Татарстана. Проект осуществлялся при активной поддержке Агентства инвестиционного развития Татарстана, Минздрава Татарстана и мэрии Казани. Строительные работы велись в 2021-2023 годах.

Рассчитывается, что для пациентов сократится время ожидания гинекологических и урологических операций. На 2024 год запланировано порядка 1,4 тыс. операций: более тысячи гинекологических, более 300 по пластической хирургии и более 100 урологических.

Новый центр позволил создать 100 рабочих мест.

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Маргарита Головатенко