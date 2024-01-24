Все находившиеся на борту рухнувшего Ил-76 погибли

Все находившиеся на борту самолета Ил-76, рухнувшего в Белгородской области, погибли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в telegram-канале.

По его словам, воздушное транспортное средство разбилось в поле недалеко от населенного пункта.

Место крушения самолета оцеплено. Оперативные службы уже работают на месте, проводятся следственные мероприятия. Комиссия установит все причины катастрофы.

В Минобороны России сообщили, что самолет был сбит в 11.15 мск в результате совершенного Украиной террористического акта.

Воздушное судно выполняло рейс по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена. Самолет сбили с применением зенитного ракетного комплекса, радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет.

— На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих, — сообщили в российском ведомстве.

В Минобороны России заявили, что украинская сторона знала, что «по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена». Он должен был состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова