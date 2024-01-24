В 2023 году в Татарстане зарегистрировали 4 967 пожаров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в Татарстане зарегистрировали 4 967 пожаров. По сравнению с предыдущим годом показатель уменьшился на 0,6%. Об этом рассказали на итоговой коллегии ГУ МЧС РФ по РТ.

На пожарах в прошлом году погибли 143 человека, что на 13,5% больше, чем в 2022 году.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Прямой ущерб от пожаров составил 513,6 млн рублей, увеличившись на 166,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (192,9 млн рублей). Спасти удалось материальных ценностей на сумму более 2,3 млрд рублей.

В жилом секторе количество пожаров снизилось на 5,1% по сравнению с 2022 годом (с 2 347 до 2 228 случаев).

Однако на 18,7% возросло количество пожаров в сельской местности. На коллегии обратили внимание, что по вине нетрезвых лиц на пожарах погибло 45% от общего числа погибших.

На коллегии похвалили Азнакаевский, Алексеевский, Альметьевский, Бавлинский, Камско-Устьинский, Лениногорский, Спасский, Тетюшский, Тюлячинский районы республики, а также Казань и Набережные Челны. Им удалось добиться лучших результатов в решении вопросов пожарной безопасности.

Превышение количества пожаров в том году, однако, зафиксировали в 22 муниципальных образованиях. Причем в 20 муниципальных образованиях гибель людей на пожарах превысила показатели 2022 года.

Одновременный рост числа пожаров и гибели на них зафиксировали в Аксубаевском, Алькеевском, Атнинском, Заинском, Лаишевском, Новошешминском, Пестречинском, Сабинском и Тукаевском муниципальных районах РТ.

Премьер-министр Татарстана в своем выступлении в ходе коллегии заявил, что, несмотря на снижение количества пожаров в 2023 году, увеличилось число погибших на них. Он подчеркнул, что это именно то, что необходимо срочно исправлять.

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Илина Хакимова