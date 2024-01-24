Автопарк МЧС Татарстана пополнили 9 единицами новой техники
Сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вручил спасателям Татарстана ключи от 9 единиц новой техники. Торжественная церемония прошла в рамках совместного заседания коллегий Главного управления МЧС России по Татарстану и МЧС РТ по подведению итогов работы по основным направлениям деятельности за 2023 год и задачах на 2024 год.
Так, автопарк пополнился следующей техникой:
- автобус Нефаз-5299;
- мобильный комплекс радиационно-химической обработки на базе автомобиля КАМАЗ;
- автомобиль радиационной и химической разведки на базе автомобиля УАЗ;
- «Урал-4320-80»;
- автоцистерна 6,0-40 на базе автомобиля КАМАЗ-5557;
- автоцистерна 4,0-40 на базе автомобиля КАМАЗ-53605;
- автоцистерна 6,0-40 на базе автомобиля КАМАЗ-43118;
- автоцистерна 6,0-40 на базе автомобиля КАМАЗ-43118;
- Лодка маломерная.
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