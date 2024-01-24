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В Казанском Кремле хотят открыть два новых музея

18:43, 24.01.2024

В Казанском Кремле могут открыть два новых музея, сообщил и. о. вице-президента Академии наук Татарстана Айнур Тимерханов.

Первый — Музей археологии Татарстана, второй — Центр письменного наследия ИЯЛИ Академии наук Татарстана им. Ибрагимова «Мирасханэ» в «Манеже» Казанского Кремля.

Распоряжение о создании Музея археологии в Казанском Кремле вышло в 2005 году. Институт археологии АН РТ готовил научный проект музея и графические эскизы экспозиции.

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Маргарита Головатенко
ОбществоКультураИсторияВласть Татарстан
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