В Казани стартовал XVII зимний Форум мусульманской молодежи

В Казани стартовала зимняя школа XVII Форума мусульманской молодежи, который собрал 140 юношей и девушек из разных регионов России. Из этого числа были отобраны 50 лучших участников, сообщает ДУМ Татарстана.



Форум проходит на базе отдыха на окраине Казани и разделен на две смены — для юношей и девушек. Тема форума этого года — «Религия — это наука». В течение четырех дней участники будут слушать лекции опытного преподавателя и религиозного деятеля Ахмада хазрата Абу Яхьи.

Лекции будут посвящены важности фундаментальных знаний в исламе и раскрытию научных аспектов религии. Участники также будут практиковаться в совершении религиозных обрядов и молитв.

Молодые люди из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Оренбургской, Свердловской областей, Чувашской Республики, Набережных Челнов, Арска, Альметьевского, Лаишевского и Мамадышского районов Татарстана в возрасте от 18 до 30 лет приняли участие в форуме. Они ознакомились с программой и правилами безопасности, прочитали аяты из Корана и приступили к работе.

ДУМ РТ проводит этот форум с 2015 года. Мероприятие дает молодым мусульманам возможность укреплять свои знания, общаться, духовно обогащаться и реализовывать социальные проекты.

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Маргарита Головатенко