В 2023 году на воде в Татарстане погибли 82 человека

В 2023 году на водных объектах Республики Татарстан зафиксировано 82 смертельных случая, включая 8 детей. Однако по сравнению с прошлым годом статистика смертности снизилась (86 погибших, включая 9 детей). Об этом рассказали на коллегии Главного управления МЧС России по РТ.

Несмотря на это, были приняты меры для обеспечения безопасности отдыхающих. Создано 8 новых оборудованных пляжей и 10 спасательных постов в популярных местах отдыха. Также активно работали внештатные инспекторы ГИМС и представители общественных организаций.

В период ледостава возле мест скопления рыбаков выставлялись временные спасательные посты на судах на воздушной подушке. Они провели 153 рейда, 2902 беседы с рыбаками, раздавали информационные памятки и спасли 16 человек.



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