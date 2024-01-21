За четыре дня в Казани выпала почти месячная норма осадков

С 17 по 21 января в столице Татарстана выпало 44 мм осадков, что составило 95% от месячной нормы. Объем осадков, выпавших за весь первый месяц этого года, равен 68 мм при норме в 46 мм. Соответственно, месячная норма уже превышена в 1,5 раза, рассказали в пресс-службе мэрии Казани со ссылкой на председателя Комитета внешнего благоустройства Игоря Саляхутдинова.

Он сообщил, что дорожные службы города продолжают работать в усиленном режиме. Они расчищают как главные магистрали, так и второстепенные дороги, внутриквартальные проезды и тротуары.

С начала января уже вывезена 281 тысяча тонн снега, из них 118 тысяч тонн — за последние несколько дней. Для уборки дорог и магистралей ежедневно задействованы более 755 дорожных рабочих и 1 160 единиц спецтехники. Как уточнил председатель Комитета ЖКХ Василий Лысачкин, в управляющих компаниях города уборкой занимаются 2 289 дворников и до 162 единиц спецтехники.

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Галия Гарифуллина