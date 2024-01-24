«Состояние готовности гражданской обороны по Татарстану вызывает озабоченность»

Плохая работа системы оповещения, но лучший уровень защищенности населения: что обсуждали на коллегии ГУ МЧС России по Татарстану и МЧС РТ

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Белгородская область показала те моменты, на которые нужно более внимательно смотреть. Состояние готовности гражданской обороны по Татарстану вызывает озабоченность, и нам есть чем заняться в этом направлении», — заявил на сегодняшней итоговой коллегии ГУ МЧС России по республике и МЧС РТ премьер-министр Алексей Песошин. Несмотря на высокие цифры по ряду показателей, в регионе по-прежнему остаются проблемы, например, с системами оповещения. По результатам прошлогодней проверки их охват составил лишь 14% республики. При этом, как убедился корреспондент «Реального времени», все-таки лучшее решение — это не новомодные цифровые сервисы, а по-прежнему старые добрые сирены, которые в Татарстане устанавливает «Таттелеком».

Защита населения от современных средств поражения спланирована на 100%

По словам врио начальника Главного управления МЧС России по Татарстану Ирека Кадамова, «события, происходящие в зоне СВО, а также опыт, приобретенный в ходе реализации указов президента России, требуют по-новому взглянуть на всю систему». Большинство важнейших вопросов по данной тематике были рассмотрены на заседании Совбеза республики, и по ним были приняты системные решения, заявил Кадамов.

Так, например, защита населения Татарстана от современных средств поражения спланирована на 100%, из них:

в имеющихся защитных сооружениях гражданской обороны — 5%;

на станциях Казанского метрополитена — 1%;

в заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства — 94% населения.

Как рассказал Кадамов, в 2023 году вопросы практического укрытия населения республики были отработаны на командно-штабных учениях в девяти муниципальных районах: Мамадышском, Арском, Высокогорском, Верхнеуслонском, Апастовском, Кайбицком, Лаишевском, Агрызском и Алексеевском. На поддержание в готовности защитных сооружений к использованию по назначению образованиями и организациями региона выделены и освоены более 143 млн рублей, повышена готовность четырех ЗС ГО (АО «Радиоприбор» — три ЗС ГО, АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» — одно ЗС ГО). Снято с учета 47 защитных сооружений гражданской обороны.

— В настоящее время в соответствии с перечнем поручений президента России не завершена работа по оформлению права собственности на защитные сооружения гражданской обороны. Из 838 защитных сооружений права собственности оформлены на 308. Работа продолжается, — сказал он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Что касается обеспеченности самих граждан, то, как рассказал Кадамов, по состоянию на 1 января 2024 года обеспеченность неработающего населения средствами индивидуальной защиты органов дыхания составляет 52,7%, медицинскими средствами индивидуальной защиты — 21%. «В связи с этим необходимо принятие программы по накоплению в запасах гражданской обороны указанных средств защиты. Наряду с этим наблюдается и положительная динамика. Так, в течение 2023 года организациями закуплены средства индивидуальной защиты на общую сумму свыше 32,9 млн рублей», — заключил он.

По результатам проверки системы оповещения, охват населения составил 14%

Однако, как признал сам и.о. начальника ГУ МЧС России по Татарстану, в республике существуют и проблемные вопросы, которые «в призме современных событий требуют неотложных решений». Речь идет о системах оповещения:

— По результатам комплексной проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО), проведенной в октябре прошедшего года, охват населения Татарстана составил 14%, — заявил Ирек Кадамов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По его словам, в августе прошлого года было проведено совещание о создании новой региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения под руководством раиса республики Рустама Минниханова. Заказчиком определено Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ, исполнителем — ПАО «Таттелеком», а также обозначены сроки реализации проекта — в период 2024—2028 годов.

Для реализации этого решения, как отметил Кадамов, ПАО «Таттелеком» предложено использовать опоры базовых станций сотовой связи для размещения сирен:

— В декабре 2023 года проведено тестирование на объектах ПАО «Таттелеком» сиренных установок с привлечением представителей МЧС. Тестирование показало, что использование данного решения применимо при реконструкции системы оповещения на территории республики, обеспечивает гарантированные стационарные каналы связи и бесперебойное электропитание технических средств оповещения, — заключил и.о. начальника ГУ МЧС РФ по РТ.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Вектор антитеррористической направленности скоро будет направлен на Татарстан»

Следующим выступил начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Синьков. В самом начале своего доклада он акцентировал внимание на том, что Татарстан является лучшим регионом России с точки зрения устройства гражданской обороны. Однако он отметил и то, что в системе присутствуют болевые точки, о которых все знают:

— За последние пять лет все направления деятельности, связанной с защитой территории и жителей республики, находятся на достаточно высоком уровне. Это говорит о том, что слаженная система, заложенная еще в далекие годы, дает свой результат. В этом плане вы являетесь лидером в Приволжском федеральном округе и в целом страны. Это говорит о том, что сегодня созданы все условия для обеспечения безопасности. <…> Однако есть и болевые точки, и вы с ними ежедневно соприкасаетесь, — заявил он.

Синьков отметил опыт Белгородской области в решении вопросов безопасности, заявив, что в скором времени он будет использован всеми российскими регионами. «Мне хотелось бы обратить внимание, что на сегодняшний день в рамках выполнения мероприятий по гражданской обороне мы должны ориентироваться на то, что сегодня переживают приграничные территории. На примере Белгородской области сегодня многие субъекты будут выстраивать системы гражданской обороны. Мне бы хотелось, чтобы главы муниципальных образований и все вы отнеслись к этому очень-очень внимательно. Потому что этот вопрос нельзя решить без внимательного обращения к категорируемым городам, объектам экономики. Они сегодня на отдельном контроле, и вы понимаете, какое значение они имеют для нашей экономики и какое внимание привлекают наших супостатов», — сказал он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По словам начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области, татарстанские сотрудники министерства, как и любые другие, сегодня должны осознавать ответственность, с которой им предстоит решать ряд важных задач. В первую очередь они касаются антитеррористической безопасности на предстоящих мероприятиях, таких как саммит стран-участниц БРИКС.

— Буквально в конце декабря я с гуманитарным грузом выполнял задачи на территории города Харцызска, который находится в ведении Новгородской области. И в Донецке, и в Луганске побыл. Поэтому понимаю, насколько тяжело сегодня нашим коллегам приходится решать напряженные задачи. Буквально вчера очередной сотрудник донецкого гарнизона погиб при выполнении задач. При этом когда разговариваешь со своими коллегами, а мы с ними общаемся еще с 2014 года, то понимаешь, чем сегодня отличается служба в системе МЧС России воюющих регионов и не воюющих. Отличается она тем, что за три месяца там три человека погибло и еще 40 получили ранения. А зарплату они получают как мы с вами. Но при этом свои задачи они выполняют, поэтому каждый должен понимать, что его фронт — прямо здесь. Поэтому вы ни в коем разе не должны допустить того, чтобы в центральной части России, где куется спокойствие, благополучие и обороноспособность страны, не были допущены те моменты, которые могут использоваться в политическом или каком-то другом аспекте. <…> У вас будут проводиться важные мероприятия, такие как саммит БРИКС, и это говорит о том, что вектор антитеррористической направленности скоро будет направлен на Татарстан, — рассказал он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В завершение своего выступления Валерий Синьков вновь вернулся к «болевым точкам» Татарстана, отметив, что одной из них является система оповещения. «Я хочу попросить вас сконцентрировать внимание в этом направлении и отработать этот вопрос», — заключил генерал-лейтенант.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поддержал слова Синькова, отметив, что от решения проблем с системой оповещения не скрыться:

— Я не буду останавливаться отдельно на вопросе состояния республиканской системы оповещения. Мы все и так хорошо знаем эту проблему. Был проведен ряд совещаний, и определены направления, по которым все это будет решаться. Нужно постоянно держать эту тему на контроле. От этого мы не уйдем, и это один из главных критериев, по которым будет оцениваться наша работа, — сказал он. — Белгородская область показала те моменты, на которые нужно более внимательно смотреть. Состояние готовности гражданской обороны по Татарстану вызывает озабоченность, и нам есть чем заняться в этом направлении. Перед нами стоят серьезные задачи. Главное — это сохранить существующие положительные тенденции по повышению уровня безопасности населения республики, — подчеркнул премьер-министр.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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