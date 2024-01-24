В Казани держатся 10-балльные пробки
В Казани держатся 10-балльные пробки, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Аварии наблюдаются на Горьковском шоссе, улицах Восстания, Декабристов, Амирхана, пр. Ямашева, Мира, на Мамадышском тракте, проспекте Победы, Сахарова, Технической. Движение на этих участках затруднено.
Особенно напряженная ситуация на дорогах в центре города, на улице Технической, проспекте Победы, в районе «Ак Барс Арены».
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