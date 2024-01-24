Миллион тонн снега за пять дней: автобусные полосы в Казани очистят к концу недели

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Только за одни сутки из Казани вывезли 41,3 тысячи тонн снега

Текущей зимой столицу Татарстана накрыло аномальным, рекордным количеством снега. Только за одну неделю на дороги первой и второй категории (за исключением поселков и дворов) выпало более одного миллиона тонн осадков, сообщили в мэрии города.

Сегодня перед казанскими дорожниками поставлена задача расчистить в первую очередь все дороги, по которым проходят маршруты общественного транспорта.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

В предыдущие годы со всей Казани за весь зимний сезон, как правило, вывозилось от 650 до 900 тысяч тонн снега. Этой зимой лишь с начала действия плана «Буран», объявленного в городе 17 января, с территории города вывезли 236 тысяч тонн снега. За одни прошедшие сутки самосвалы перевезли 41,3 тысячи тонн.

До конца недели в Казани расчистят 554 км дорог, по которым ходит общественный транспорт

Согласно последним данным, опубликованным сегодня днем, дороги в Казани расчищают от снега 760 дорожников и 563 единицы спецтехники. До воскресенья им предстоит привести в порядок 554 километра дорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта.

Проблему с тем, что городские службы не справляются с объемами работ, признал и мэр города:

— Критика казанцев понятна, она справедливая. Где-то не успевают дворы расчистить, внутриквартальные проезды, но движение для пешеходов и транспорта стараемся расчистить в первую очередь у социальных учреждений, детсадов, школ, больниц, магазинов и остановок, — заявил Ильсур Метшин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам одного из бригадиров, задействованных на уборке, «объем работы вырос втрое». Он также рассказал, что этой зимой уборка одной остановки занимает 2—3 часа, в то время как раньше коммунальщики управлялись за час. Тогда им было достаточного одного-двух КАМАЗов объемом 15 или 20 тонн. Сейчас же снег увозят несколько 40-тонных грузовиков.

Очистку дворов и улиц усложняют оставленные машины

Усложняют процесс ликвидации последствий снегопада и погодные условия: замерзший снег убирать в разы тяжелее. Замедляют темпы работы и жильцы, оставляющие машины вдоль обочин:

— Жители машины не убирают, оставляют вдоль обочин, из-за чего тяжело убирать. Трактор может задеть автомобили, и нам сложно — идет большой поток машин, особенно в рабочие дни. Если мы парковки чистим, то машины люди оставляют, но требуют, чтобы было чисто, — поделился бригадир.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дорожные службы работают в усиленном режиме практически круглосуточно. Им приходится справляться в рекордные сроки с таким объемом снега, который обычно выпадает за весь сезон.

Число заявок на уборку казанских дворов выросло в 20 раз

Замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин доложил, что в систему «Открытая Казань» поступило больше 3 тысяч заявок на уборку дворов. По его словам, число обращений выросло более чем в 20 раз.

— Выполнены заявки по 30% обращений. Снег убирают порядка 1,5 тысячи рабочих, — сказал он.

Приоритетными задачами по уборке снега остаются расчистка проездов во дворах, вывоз мусора и уборка снежных «шапок» со скатных кровель — на сегодня удалось очистить около 250 крыш, добавил он.

В свою очередь замруководителя исполкома Игорь Куляжев обратил внимание на перегрузку снегоплавильных пунктов. Он рассказал, что снег приходится временно складировать в специализированных местах, чтобы избежать больших очередей на станциях. Только за сутки на эти площадки вывезли около 30,6 тысячи тонн снега.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также в Казани активно продолжаются работы в рамках плана «Буран». К уборке снега привлечены более 700 дорожников и 1,1 тысячи единиц спецтехники. Причем все основные работы проходят в ночь и длятся до утра, чтобы не повышать нагрузку на дорожный трафик.



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Илина Хакимова