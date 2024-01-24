Беременность жены и кредиты не спасли экс-начальника колонии №18 от домашнего ареста

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Только что Приволжский райсуд Казани санкционировал домашний арест для обвиняемого в получении взятки майора внутренней службы Азата Сафина. Статус подозреваемого он получил 19 января, а 22-го был уволен с должности начальника колонии-поселения №18, передает из суда журналист «Реального времени».



Один из источников уверяет — руководство УФСИН по РТ уволило Сафина по отрицательным мотивам. Сам обвиняемый и признающий вину этот вопрос не комментирует.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня на заседании суда следователь Приволжского отдела Следкома по РТ Евгений Скрипников просил о водворении Сафина под домашний арест. Представитель районной прокуратуры Артем Алборов ходатайство поддержал.

Сам экс-начальник колонии и его адвокат выступили против. Причем акцент сделали на непростое положение семьи обвиняемого — ипотеку на квартиру и кредит, по которым ежемесячно нужно платить 66 тысяч рублей, а также коммунальные расходы еще на 8 тысяч. При этом на иждивении уволенного остаются ребенок и супруга, которая готовится к выходу в декретный отпуск.

«Хотел бы попросить дать возможность зарабатывать хоть какую-то сумму денег, чтобы погашать долговые обязательства и содержать семью. Просил бы ограничиться без домашнего ареста», — взывал к суду обвиняемый в получении взятки. При этом о совершенном преступлении он не сказал ни слова.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В свою очередь адвокат обвиняемого Ленар Мифтахиев подчеркнул — все инкриминируемые в качестве взятки Сафину предметы изъяты силовиками на территории колонии, а не у него дома.



Защита попросила приобщить к материалам дела гарантийное письмо некой фирмы, которая согласна трудоустроить менеджером свежеуволенного офицера ФСИН. Мифтахиев просил суд о запрете определенных действий, но с возможностью работать. Впрочем, в то же время представил согласие хозяина дома в Больших Кабанах Лаишевского района на то, чтобы меру пресечения Сафин отбывал в его доме. Собственник этот является братом жены обвиняемого.

Следователь настаивал на домашнем аресте, указывая, что на первоначальном этапе дела бывший начальник может склонить свидетелей из числа осужденных и бывших подчиненных к изменению показаний, оказать на них психологическое давление, уничтожить доказательства и скрыться. Скрипников отметил, по делу допрошены далеко не все свидетели, а один из сотрудников колонии уже пытался оказать некое воздействие на коллег в интересах Сафина.



realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

На заседании суда выяснилось — по делу создана следственная группа, в которую вошли Скрипников и еще два следователя.

К материалам дела приобщили две благодарности УФСИН по РТ и шесть дипломов Сафина о победах и призовых местах на ведомственных конкурсах — за меткую стрельбу и знание навыков оперативной службы. Все эти награды получены за несколько лет до того, как Сафин возглавил колонию №18.

Напомним, обвинение о взятке имуществом в виде холодильника, ножа, шкафа и стройматериалов Сафин полностью признал. И после привода в отдел 19 января написал явку с повинной.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По версии силовиков, с июля 2022-го по сентябрь 2023 года начальник колонии неоднократно требовал от осужденного за наркотики Хазиева привезти в колонию стройматериалы, мебель, инструменты и бытовую технику. Осужденный соглашался, находясь в зависимости от офицера и веря в обещание о переводе на более легкие условия содержания и содействии в УДО.



В результате в комнате для свиданий ИК-18 появился импортный телевизор, а в одном из служебных кабинетов (аккурат к приезду проверяющих) — шкаф и тумба. Кроме того, по данным источников «Реального времени», на свой день рождения — в марте 2022-го — Сафин якобы потребовал подарить ему нож и в итоге получил столовый прибор — холодное оружие, которое позднее оценили в 6 тысяч рублей. Общий размер взятки имуществом оценен в 100 тысяч рублей. В эту сумму входит и стройматериал — два железобетонных кольца для оборудования колодца, которые, как полагают силовики, Сафин не успел вывезти на свой участок. Их изъяли в колонии.

