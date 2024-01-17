Итоги дня: Татарстан заметает снегом, отсутствие воды в Чистополе, сбои в работе WhatsApp
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 17 января:
- Татарстан накрыло мощным снегопадом. Непогода сильно усложнила дорожную обстановку в регионе. Утром Казань «стояла» в 10-балльных пробках. К вечеру они достигли восьми баллов. В метро даже вводились дополнительные составы из-за наплыва пассажиров. Метель и обилие осадков в некоторых районах республики привели к временному перекрытию федеральных трасс. Непростая ситуация сложилась и в казанском аэропорту. Приволжская транспортная прокуратура заинтересовалась рейсами, перенаправленными из Казани.
- С 16:00 в Татарстане открыли движение для автобусов и грузового транспорта, а также отменили временное ограничение движения на автомобильных дорогах общего пользования и участках федеральных трасс М-7 «Волга», Р-239, Р-241, А-295 и А-151. Однако ограничения продолжают действовать для всех видов транспорта в республике на четырех участках трассы М-5 «Урал» и на одном участке М-12 «Восток». Аварийные комиссары и спецтехника освободили более 100 машин из снежных заторов на М-12 в республике.
- Непогода задержится в Татарстане до конца недели. С 19 по 21 января на территории республики выпадет 25—35 мм осадков, что дополнительно составит еще 60—70% от месячной нормы.
- Рустам Минниханов проинформирован о текущей ситуации с водоснабжением в Чистополе. Раис поручил правительству и местным властям организовать доставку воды для жителей города. Также по поручению раиса разработают предложения по передаче системы водоснабжения Чистополя под государственный контроль. В Минстрое РТ заявили, что держат ситуацию на контроле.
- В течение 2023 года на постах и маршрутах патрулирования подразделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Татарстану выявили 336 различных преступлений. Также было задержано 25 лиц, находившихся в федеральном розыске. Всего за год задержали 147 человек, в том числе 11 подозреваемых в преступлениях экстремистской и террористической направленности.
- Приволжский райсуд столицы Татарстана отправил под домашний арест до 15 марта действующего начальника казанской колонии №2 Марата Сайфутдинова. Ему было предъявлено обвинение по пяти эпизодам взяток на сумму 396 тысяч рублей. На заседании суда фигурант подтвердил, что вину признает.
- Экс-ведущая Первого канала и супруга владельца крупнейшего в стране завода по производству теплоизоляции из пеностекла «АйСиЭм Гласс Калуга» (ICM Glass) Елена Ищеева борется против уволенного с предприятия гендиректора Максима Никулина, решившего создать в Татарстане подобное производство. «Реализация (данного) инвестпроекта в принципе невозможна без использования ноу-хау, защищенных патентами, зарегистрированных на имя «Ай СиЭм Гласс Калуга», — говорится в ее письме главе Агентства инвестиционного развития РТ Талие Минуллиной. Пока АИР изучает инвестиционное предложение экс-топ-менеджера ICM Glass, Никулин успел зарегистрировать в Казани собственное предприятие «Инностек Волга».
- Казанские власти вновь хотят повысить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в городе. Уже с 1 февраля они могут вырасти на 7,4% — до 8 370 рублей 90 копеек.
- Около 937,6 млн выручили в 2023 году татарстанские лесники от реализации древесины, пиломатериалов и оказания услуг в области лесного хозяйства. При этом доля древесины в общей структуре выручки за последние три года значительно упала: с 84% до 63,7%. Однако лесничие сумели нарастить объемы в сфере оказания услуг с 16% до 36,3%. Глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров поручил подчиненным активнее работать с арендаторами лесных угодий.
- В Татарстане нет дефицита бананов на фоне новостей о беспорядках в Эквадоре. Об этом «Реальному времени» сообщили в Управлении Россельхознадзора по республике. Между тем Эквадор является ключевым поставщиком экзотических фруктов в России. Подробности — в материале «Реального времени».
- Федерация фиджитал-спорта Татарстана провела турнир среди студентов, приехавших учиться в казанских вузах из стран Африки. Вице-президент Федерации Азиз Замалиев заявил, что в этом году Татарстан планирует провести несколько локальных чемпионатов по фиджитал-дисциплинам в разных странах Африки.
- Показатели мировой экономики за 2023 год оказались лучше ожиданий. По мнению директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевы, это говорит о том, что в 2024 году мировая экономика получит импульс к развитию.
- Московский суд назначил организации Amazon Web Services, Inc. оборотный штраф в размере более 200 млн рублей за осуществление деятельности на территории России без открытия представительства.
- В работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta*) по всей России зафиксированы сбои. Согласно данным сайта «Сбой.рф», пользователи уже подали более 2,6 тысячи жалоб. Из них около 81% обращений поступили от жителей Приволжского Федерального округа, в том числе и от татарстанцев.
Ключевые события 693-го дня специальной военной операции на Украине:
- Над Белгородской областью дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре снаряда реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и два украинских беспилотных летательных аппарата.
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с артиллерией, отразили атаку штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Харьковской области.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины, 25-й воздушно-десантной и 63-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
- На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск и огнем артиллерии отражены шесть атак формирований 81-й аэромобильной, 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Богдановка Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Парасковиевка Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Каменское, Работино и Мирное Запорожской области.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений 35-й, 37-й бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Тягинки и Ивановка Херсонской области потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10779 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14658 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7759 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17560 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Илина ХакимоваОбществоВласть
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